BRASILEIRO SUB-20: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Ceará e Bahia vencem na rodada

Campinas, SP, 01 (AFI) – Oito jogos marcaram a abertura da nona rodada do Brasileirão Sub-20 neste domingo. Destaque para Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Ceará e Bahia, que venceram seus respectivos confrontos e garantiram três pontos para a tabela de classificação. Na liderança, o São Paulo empatou com o Internacional e segue no topo.

Confira todos os detalhes dos jogos disputados neste domingo:

São Paulo 1 x 1 Internacional

Um ponto para cada lado entre São Paulo e Internacional, que se enfrentaram no Marcelo Portugal, em Cotia (SP), e empataram em 1 a 1. Com o resultado, o Tricolor segue invicto e ocupando a liderança da competição, agora com 23 pontos. O Colorado, com 13, aparece na décima posição.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, o São Paulo saiu na frente. Após cruzamento pela direita, a bola sobrou para Juan completar para o fundo das redes. O Inter não deu tempo para a comemoração dos donos da casa e empatou logo em seguida, com Jean Cuesta.

Palmeiras 3 x 0 Fortaleza

O Palmeiras subiu para a vice-liderança do Brasileirão Sub-20, com 19 pontos, ao vencer o Fortaleza por 3 a 0, no Allianz Parque. O resultado fez o Leão descer para a lanterna, com quatro pontos.

O triunfo alviverde começou a ser construído aos 43 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Gabriel Silva completou para o fundo do gol e abriu o placar. A equipe da casa marcou mais duas vezes nos instantes finais da etapa complementar. Na marca dos 42, Kevin recebeu no meio e arriscou de longe para fazer o segundo. E, já nos acréscimos, Gabriel Silva apareceu livre no meio para completar cruzamento para o fundo das redes: 3 a 0.

Palmeiras vence na rodada

Flamengo 3 x 1 Corinthians

No Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, o Flamengo fez valer o mando de campo e venceu o Corinthians por 3 a 1, de virada. O resultado deixa o Rubro-Negro com 17 pontos, na quarta posição da tabela de classificação. O Timão, com nove, aparece no 15º lugar.

O Timão saiu na frente logo aos oito minutos do primeiro tempo. Reginaldo cobrou falta e, no rebote, Ryan balançou as redes rubro-negras. A equipe carioca empatou aos 36, quando André aproveitou falha na defesa adversária e tocou para Lázaro deixar tudo igual. Na volta do intervalo, o time da casa ficou mais ofensivo e em busca da virada. Na marca dos 13, Daniel Cabral cobrou falta, Lázaro desviou e Gabriel Noga completou para o gol. Cinco minutos depois, André acertou cabeceio após escanteio e deu números finais ao confronto.

Vasco 1 x 2 Fluminense

No Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), o Vasco saiu na frente no clássico diante do Fluminense aos 12 minutos do primeiro tempo. Após boa enfiada de bola, Marcos Dias bateu bem e completou para o fundo das redes. Na volta do intervalo, o Flu empatou na marca dos 13, quando Yago pegou sobra após cruzamento pela esquerda e soltou uma pancada para deixar tudo igual. Já nos minutos finais, aos 41, Luan Brito aproveitou cobrança de falta para a área e garantiu a vitória de virada do Tricolor: 2 a 1.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 13 pontos e subiu para o nono lugar da tabela de classificação. O Vasco, com 16, desceu para a quinta posição.

Cruzeiro 2 x 2 Botafogo

Na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), o Cruzeiro saiu na frente com dois gols no primeiro tempo, e o Botafogo buscou o empate na etapa complementar: 2 a 2. Com o resultado, o Alvinegro aparece na terceira posição, com 17 pontos, enquanto a Raposa, com nove, ocupa o 14º lugar.

Daniel abriu o placar para o time mineiro logo aos sete minutos de bola rolando ao completar cruzamento da esquerda. Depois, aos 33, Queiroz aproveitou falha da zaga adversária e ampliou a vantagem da Raposa. Na volta do intervalo, o Glorioso mudou de postura e partiu em busca do empate. Na marca dos 12, Rikelmi descontou de pênalti. E, aos 23, Gabriel Henrique aproveitou cruzamento da direita e mandou a bola para o fundo do barbante para deixar tudo igual.

Grêmio 0 x 2 Ceará

Após quatro rodadas, o Ceará voltou a vencer no Brasileirão Sub-20. No CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), o Vozão visitou o Grêmio e balançou as redes duas vezes para garantir o triunfo por 2 a 0. Com o resultado, o time alvinegro agora soma 13 pontos e aparece na 11ª posição da tabela. O Tricolor Gaúcho, com 16, ocupa o sexto lugar.

O primeiro gol do Ceará foi marcado aos 13 minutos da etapa inicial. Após boa jogada construída pela esquerda, Jhonatan pegou cruzamento e chutou cruzado para abrir o placar. Na volta do intervalo, mais um dele. Aos 11 minutos, Jhonatan tabelou com Kiuan, que devolveu pela direita para o artilheiro completar para o fundo das redes.

Sport 0 x 0 Chapecoense

Na Arena Pernambuco, nada de gols para Sport e Chapecoense, que empataram em 0 a 0. Apesar da falta de bola na rede, as equipes criaram boas chances de marcar e fizeram um jogo movimentado. Destaque para a parte final do confronto, onde o jogo ficou lá e cá, e os goleiros Lucas Bragança e Junior não deixaram o placar ser alterado.

Com o empate sem gols, as duas equipes ficam com dez pontos na tabela de classificação. Pelos critérios de desempate, o Leão aparece na 12ª posição, seguido pela Chape, no 13º lugar.

Santos 1 x 3 Bahia

No Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), o Bahia visitou o Santos e venceu por 3 a 1. Foi o primeiro triunfo da equipe tricolor na competição, que agora soma seis pontos e subiu da lanterna para o 18º lugar. O Peixe, com cinco, desceu para a 19ª posição.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, Robert cruzou da direita, e João Vitor chutou no meio do gol para abrir o placar para o Bahia. Logo depois, na marca dos 43, Robert Santos avançou em contra-ataque pela esquerda até a área, se livrou do marcador e finalizou cruzado para ampliar a vantagem. Na primeira jogada da etapa complementar, o Santos descontou com Weslley Patati, que aproveitou sobra na área e tocou de cabeça para balançar as redes. Depois, já aos 26, Ryan cruzou da esquerda, e Gilmar cabeceou para fechar o triunfo tricolor por 3 a 1.