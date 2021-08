Brasileiro Sub-20: São Paulo vence clássico contra o Palmeiras e segue firme no topo

Campinas, SP, 23 – Na tarde desta segunda-feira (23), São Paulo e Palmeiras disputaram o clássico paulista que encerrou a 12ª rodada do Brasileirão Sub-20. No Marcelo Portugal, em Cotia (SP), o Tricolor levou a melhor e venceu o Verdão por 4 a 2.

Com o resultado, a equipe são-paulina segue firme na liderança da competição, agora com 29 pontos. O time alviverde, com 23, ocupa o quarto lugar.

O jogo

O São Paulo começou a construir o triunfo em Cotia (SP) com quatro gols marcados somente no primeiro tempo da partida diante do Palmeiras. Com apenas 20 segundos de bola rolando, Vitinho recebeu bom passe na entrada da área, avançou e finalizou no canto do goleiro para fazer 1 a 0. Sem parar de pressionar, o segundo saiu aos oito minutos. Vitinho cruzou da linha de fundo para trás, e Juan completou para o fundo das redes.

Depois, já na marca dos 33, Léo deu ótima assistência para Juan finalizar com categoria e, de cavadinha, encobrir o goleiro Mateus para fazer o terceiro. Sete minutos depois, Juan deixou para Pedrinho dentro da área, e o meia empurrou para o gol: 4 a 0.

Na volta do intervalo, o Palmeiras passou a pressionar mais e, aos dez minutos, Gabriel Silva cobrou pênalti de pé direito e acertou o cantinho para descontar. Depois, aos 17, Kevin fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro para Gabriel Silva, que finalizou para marcar mais um para o Verdão. A equipe alviverde até seguiu mais ofensiva e buscando o gol, mas não voltou a alterar o marcador.