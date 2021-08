Brasiliense-DF 2 x 1 Porto Velho-RO – Jacaré só depende de si para avançar

Taquatinga, DF, 28 (AFI) – Na tarde deste sábado, no Estádio Boca do Jacaré, o Brasiliense ganhou do Porto Velho, por 2 a 1, de virada, pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Brasiliense chegou aos mesmos 20 pontos do Goianésia e está na quarta colocação do Grupo A5 por causa do número de vitórias (6 a 5). O Porto Velho estacionou nos 13 e, em sexto lugar, não tem chances de classificação.

A última rodada da chave acontece no próximo sábado. O Brasiliense faz o confronto direto contra o Goianésia, fora de casa. Já o Porto Velho se despede diante do União Rondonópolis, em casa.

O JOGO

O Brasiliense começou a partida em cima do Porto Velho, mas foi surpreendido aos 13 minutos, quando Everaldo abriu o placar em cobrança de falta. O duelo ficou aberto, com o Jacaré buscando o empate e o time rondoniense levando perigo no contra-ataque.

Na volta do intervalo, o Brasiliense começou com tudo e precisou de cinco minutos para empatar. Ferrugem arriscou de fora da área e marcou um golaço. A virada era questão de tempo e ela veio aos 13.

Aldo aproveitou sobra após cobrança de falta e colocou o Jacaré na frente. Mesmo em vantagem, o Brasiliense continuou em cima do Porto Velho e poderia ter ampliado a vantagem.