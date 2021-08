Braskem anuncia mais de 200 vagas para estudantes

A Braskem, empresa brasileira do ramo petroquímico, produtora de resinas termoplásticas, acaba de anunciar mais de 200 vagas para estudantes universitários. A edição 2022 do seu Programa de Estágio oferece oportunidades para diversas áreas em cidades dos estados de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Alagoas.

As vagas disponíveis nesta edição do programa são destinadas a estudantes universitários que estejam cursando a partir do segundo ano de graduação dos cursos de engenharias (química, elétrica, mecânica e de produção), administração, economia, ciências contábeis, psicologia, química, publicidade, entre outros. Além da capacitação técnico, é importante ter disponibilidade para estagiar em média 30 horas semanais por até dois anos, período de duração da iniciativa.

Com início previsto para janeiro de 2022, a Braskem espera que os contratados consigam colocar em prática os seus conhecimentos e vivenciar experiências inesquecíveis durante o programa. Assim, promove um ambiente de trabalho dinâmico, respeitoso e flexível.

Além disso, a empresa tem como foco a valorização das diferenças, tratando de assuntos como diversidade, equidade e inclusão em todas as suas frentes de atuação. Nesse sentido, para ampliar o acesso de jovens estudantes de todas as regiões, o idioma inglês deixou de ser obrigatório para a candidatura nas vagas, sendo que os candidatos que ingressarem no programa serão elegíveis a bolsa de inglês.

Outro ponto importante é que a avaliação de currículos acontece às cegas, garantindo que os recrutadores não tenham acesso a informações como idade, instituição de ensino e experiência anterior.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site www.braskem.com.br/carreira até o próximo dia 27 de agosto. O processo seletivo será realizado de forma 100% online e gamificada, a fim de garantir o pleno alinhamento do perfil do candidato com a cultura e os valores da empresa. Ao todo, serão quatro etapas diferentes, sendo:

Exploração: o candidato troca experiências com personagens em um game, para conhecer a companhia e seu negócio;

Inovação: a dinâmica visa trabalhar ideias que causem impacto dentro e fora da empresa;

Transformação: a dinâmica em grupo permitirá que os líderes da Braskem avaliem como os participantes tomam decisões práticas para transformar ideias em ação;

Entrevista Individual.