Braskem prorroga inscrições para programa de estágio; veja nova data

A Braskem anunciou a prorrogação das inscrições para seu Programa de Estágio 2022. Com isso, os estudantes interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (3). O programa oferece 202 vagas, sendo 109 para o Estado do São Paulo, 38 para Bahia, 30 para o Rio Grande do Sul, 15 para Alagoas e 10 para o Rio de Janeiro.