Briga pelo acesso tem grandes fora da disputa e duas vagas encaminhadas. Veja as chances!

Campinas, SP, 02 (AFI) – O primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B está chegando ao fim – faltam quatro rodadas – e os times já começam a fazer as contas pensando em seus objetivos. O Portal Futebol Interior se baseou no site Chance de Gol para trazer as informações abaixo.

Enquanto o Cruzeiro está na zona de rebaixamento, Vasco da Gama e Botafogo aparecem no meio da tabela, com 22 pontos. Eles possuem 27,7% e 29,9%, respectivamente, de chances de acesso. Ambos, porém, não aparecem entre os principais candidatos.

Brigando ponto a ponto pela liderança da Série B, Náutico e Coritiba são os principais candidatos com 85,6% e 79,2% de chances. O Timbu tem 30 pontos, dois a mais que o Coxa, que tem uma partida a menos.

Completando o G4 com 26 pontos, Goiás e Avaí têm 30,2% e 38,7%, respectivamente. Outros correm por fora dessa disputa, como CRB, Brusque, Sampaio Corrêa e Operário. O Guarani saiu do top 10 dos times com mais chances depois das duas goleadas sofridas em sequência.

CONFIRA AS CHANCES DE ACESSO NA SÉRIE B

1) Náutico – 85,2%

2) Coritiba – 79,2%

3) Avaí – 38,7%

4) Goiás – 30,2%

5) Botafogo – 29,9%

6) Vasco – 27,7%

7) CRB – 26,6%

8) Brusque – 25,6%

9) Sampaio Corrêa – 14,4%

10) Operário – 12,1%