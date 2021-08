Brisanet abre processo seletivo para preenchimento de mais de 500 vagas

Está em busca de uma oportunidade de recolocação profissional? Esta pode ser a sua chance, já que a Brisanet acaba de abrir processo seletivo para o preenchimento de mais de 500 vagas de emprego. A empresa de telecomunicações tem chances para cargos administrativos e operacionais em sete estados do nordeste brasileiro.

Grande parte dos postos de trabalho são para o Ceará, mais especificamente na cidade de Pereiro, onde fica a sede da empresa. Outras vagas são para Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Com mais de 700 mil assinantes, a empresa é líder no somatório de clientes que usam banda larga fixa nos estados em que atua e segue em plena expansão na região, tanto em cidades do interior, como também nas capitais nordestinas.

Dentre as posições disponíveis, há chances para Advogado Societário e Contratos, Advogado Tributarista, Agente de Coleta, Ajudante de motorista, Analista Administrativo de Cidades, Analista Administrativo de Pessoal, Analista Contábil, Analista de Aquisições e Incorporações | Foco em Start, Analista de Marketing Digital, Analista de Recursos Humanos – Business Partner, Analista de Trade Marketing, Assistente de Almoxarifado, Assistente de Compras, Assistente de DevOps, Assistente de Infraestrutura Elétrica, Assistente de Monitoramento, Auxiliar de Qualidade, Auxiliar de Refrigeração, Auxiliar de Reparo em Equipamentos, Auxiliar de Serviços Gerais, Cabista, Consultor de Vendas e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, assim como a localização e o escopo de atuação. Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a Plano de Saúde Coparticipativo, Plano Odontológico, Seguro de Vida, 50% de desconto na mensalidade de internet (após o período de experiência), Vale Alimentação e Vale Transporte.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página https://brisanet.gupy.io/ para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo, que será 100% online.

Na plataforma os candidatos poderão conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como as exigências de cada uma delas.