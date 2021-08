Britânia começa semana com mais de 100 empregos pelo país

A Britânia está iniciando a semana com mais de 100 empregos pelo país! São diversas chances para aqueles que buscam uma oportunidade com benefícios e salário compatível com o mercado. A empresa é um destaque no setor de eletrodomésticos e oferece ambiente agradável de trabalho. Saiba como se candidatar a uma das vagas!

Britânia inicia a semana com novos empregos pelo país

São muitas as oportunidades de emprego que a Britânia oferece nesta segunda (16). Os interessados em uma das possibilidades de contratação podem seguir as orientações abaixo. Os cargos divulgados, neste momento, são:

Assistente de Back Office;

Líder de Logística;

Líder de Dados;

Analista de Sistemas Pleno (Service Desk);

Programador Progress Pleno;

Supervisor de Manufatura;

Analista de PCP Sr;

Assistente Administrativo;

Assistente Fiscal;

Assistente de RH;

Supervisor de Qualidade Call Center;

Promotor(a) de Vendas Criciúma;

Promotor(a) de Vendas Joaçaba;

Operador Multifuncional II;

Jovem Aprendiz;

Analista de Importação Jr;

Auditor Interno Pleno;

Promotor(a) de Vendas Chapecó/SC;

Auditor Interno Jr (Logística);

Assistente de Mídias Sociais;

Assistente de Logística;

Promotor(a) de Vendas Joaçada;

Designer Gráfico Jr.

Analista de Marketing – Planejamento e Influenciadores;

Promotor(a) de Vendas Curitiba;

Promotor(a) de Vendas Indaial;

Promotor(a) de Vendas Guarapuava;

Promotor(a) de Vendas Blumenau;

Promotor(a) de Vendas Balneário Camboriú;

Promotor(a) de Vendas Lages.

Como se inscrever

Os candidatos que quiserem participar do Processo Seletivo de recrutamento da Britânia podem acessar a página de inscrição, escolher a vaga desejada e clicar em “Candidate-se” no site. A empresa se destaca por oferecer muitos benefícios e excelente ambiente de trabalho aos seus colaboradores.

