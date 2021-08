Bruna Marquezine é flagrada com novo affair com ator; veja quem

Aparentemente, a ‘fila’ de Bruna Marquezine andou. De acordo com o jornal Extra, a atriz estaria vivendo um affair com o ator Ricky Tavares.

Após o fim do relacionamento com Enzo Celulari, a recém solteira foi vista em clima de intimidade com o ator durante as gravações de uma série na zona rural de Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.