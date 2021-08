Bruno Gagliasso de despede de Madri: ‘Vou morrer de saudades’

O ator Bruno Gagliasso aproveitou a terça-feira (24) para se despedir da capital da Espanha, Madri, onde viveu por cerca de quatro meses. O ator se mudou em abril deste ano para gravar a série espanhola Santo, original da Netflix. Na trama, o ator vive um policial brasileiro em busca de um traficante com o rosto desconhecido.

“Aqui fiz um novo lar. Logo logo tô voltando pro Brasil, mas levo comigo tudo que aprendi dessa cidade que respira arte e que vive a cultura de forma tão plural”, escreveu o artista. Na postagem, é possível ver diferentes momentos de Bruno na cidade, desde testes de covid-19 até encontros com amigos.

Para a saudade não apertar, a esposa de Bruno, Giovanna Ewbank, se mudou com os três filhos do casal, Titi, Bless e Zyan, para Portugal. A família vive no país desde junho e não detalhou se voltará para o Brasil ainda neste ano.