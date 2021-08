Bruno Reis confirma Carnaval 2022 se população acima de 12 anos estiver vacinada

Se depender Bruno Reis, Salvador terá carnaval em 2022. De acordo com o prefeito, a maior festa de rua do mundo poderá voltar a acontecer se toda a população acima de 12 anos estiver imunizada contra a covid-19 até o final deste ano. As informações são do jornal A Tarde.

“Já estamos planejando o Carnaval porque nós acreditamos na ciência. Se a gente tiver 100% da população com 12 ou mais vacinada até o final do ano, vamos ter Carnaval em 2022 sim. O Carnaval é muito importante e injeta mais de 1,5 bilhão na economia da cidade, além de gerar milhares de empregos”, explicou o prefeito nesta segunda-feira (2).

Até agora, a capital baiana já vacinou pessoas de até 32 anos, mas conta com a chegada de novas doses para adiantar a imunização. O prefeito confia que as doses que serão enviadas em breve pelo Ministério da Saúde podem ser suficientes para vacinar os soteropolitanos de 18 anos ou mais até o final de agosto.