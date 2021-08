Brusque 0 x 0 Coritiba – Sem G-4 e sem liderança na Série B

Brusque, SC, 03 (AFI) – Em um jogo de ritmo lento e de poucas emoções, Brusque e Coritiba ficaram no empate sem gols, na noite desta terça-feira, no estádio Augusto Bauer, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado não deixou o time paranaense assumir a liderança e fez com que a equipe catarinense continuasse fora do G-4.

Com o resultado, o Coritiba ficou com 29 pontos, um a menos do que o Náutico, atual líder. O Brusque chegou aos 24, dois a menos do que o Avaí, na quarta posição. O Goiás, com 26, completa o G-4.

FOI RUIM!

O começo do jogo teve o Brusque criando as principais oportunidades de gol. Garcez fez da esquerda uma avenida, avançou e soltou o pé. Wilson fez a defesa. Logo na sequência, em belo trama de contra-ataque, Edu carimbou Luciano Castán. Apesar do bom volume de jogo, o time catarinense não estava muito inspirado e facilitou a marcação do Coritiba.

Brusque e Coritiba ficaram no 0 a 0

O clube paranaense desacelerou o ritmo do jogo, anulou os pontos fortes do rival e deixou o tempo passar. Com Robinho apagado, o Coritiba não conseguiu criar e pouco fez para assustar o goleiro Zé Carlos, que foi mais um espectador do que qualquer outra coisa. O empate traduziu bem os 45 minutos iniciais.

DEU SONO!

O segundo tempo não foi diferente. O Brusque voltou novamente pressionando, mas o goleiro Wilson apareceu para salvar o Coritiba ao segurar o chute de Edu. Garcez foi outro que poderia ter tirado o zero do marcador, mas não estava com o pé calibrado.

O Coritiba foi chegar apenas aos 27 minutos, em um chute de Edson Carioca nas mãos de Zé Carlos. O técnico Gustavo Morínigo tentou mexer na equipe, mudou completamente o ataque, colocou Rafinha, mas o time não esboçava reação e parecia satisfeito com o empate.

E ficou assim. O Brusque até tentou apertar o adversário no fim, mas pecou muito na criação e mostrou um futebol limitado nesta terça-feira, não tão diferente do Coritiba.

PRÓXIMOS JOGOS

Na 16ª rodada, o Brusque enfrenta o Cruzeiro no sábado, às 11h, no Augusto Bauer, em Brusque (SC). Na sexta-feira, às 19h30, o Coritiba recebe o Goiás, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).