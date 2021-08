Brusque 0 x 1 Goiás – Esmeraldino vence e termina o 1º turno na vice-liderança!

Brusque, SC, 19 (AFI) – Em confronto direto pelo G4 – grupo de acesso -, o Goiás visitou o Brusque e venceu por 1 a 0, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Alef Manga.

O resultado colocou o Goiás na vice-liderança, com 34 pontos ganhos. Dois atrás do líder Coritiba. Além disso, essa foi a primeira vez no campeonato em que o time goiano conseguiu emplacar sequência de duas vitórias consecutivas – havia vencido o Guarani, por 2 a 1, na rodada passada.

Já o Brusque perdeu a chance de encostar no grupo dos quatro primeiros colocados. Os catarinenses ficaram com os mesmos 25 pontos, mas caíram para 13º. A diferença para o CRB (4º) agora é de seis pontos.

BASTANTE MOVIMENTADO

Os primeiros 45 minutos foram bastante movimentados e com os dois times criando chances de abrir o placar. O Brusque assustou logo aos 13, quando o volante Alex Ruan recebeu lançamento, chapelou o zagueiro Reynaldo e finalizou forte, obrigando o goleiro Tadeu espalmar para o lado.

Apesar do susto, o Goiás não se intimidou e poderia ter balançado as redes em dois lances de Alef Manga. O primeiro aconteceu aos 26, quando o atacante finalizou cruzado, mas Apodi chegou atrasado para concluir. E depois aos 44, quando ele chutou forte, nas mãos do goleiro Zé Carlos.

GOIÁS COMEÇA MAL, MAS VENCE

No segundo tempo, o Brusque manteve a postura ofensiva e logo aos nove minutos teve tudo para fazer o primeiro gol. Edu, artilheiro do campeonato com 11 gols, recebeu na grande área sem marcação e finalizou cruzado, sem direção, desperdiçando ótima chance.

O Goiás voltou mal para a etapa final e esteve inoperante até os 30 minutos, quando conseguiu surpreender o Brusque e abrir o placar. Alef Manga recebeu na ponta esquerda, cortou para dentro e finalizou forte. A bola desviou em Sandro, tirando o goleiro Zé Carlos da jogada.

Em desvantagem, o Brusque esboçou pressão final e quase empatou aos 44. Thiago Alagoano cobrou falta e acertou o travessão. No rebote, Sandro tentou de cabeça e mandou rente à trave. Melhor para o Goiás, que depois segurou a vitória até o apito final.

PRÓXIMOS JOGOS

O Brusque volta a campo no domingo para enfrentar a Ponte Preta, às 20h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Já o Goiás, no mesmo dia, mas às 16 horas, receberá o Sampaio Corrêa, no Serrinha, em Goiânia (GO).