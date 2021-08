Bunge divulga empregos para TODO BRASIL; veja cargos

A Bunge está divulgando várias oportunidades de emprego neste início de semana! São diversas chances de contratação com carteira assinada e benefícios! Quem estiver interessado em uma chance de sair do desemprego, não pode perder as informações que o Notícias Concursos preparou, a seguir!

Bunge divulga empregos pelo país!

São diversas oportunidades de emprego anunciadas neste início de semana, considerando benefícios como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, restaurante interno, plano médico e odontológico, entre outros. Veja quais são os cargos disponíveis neste momento pela Bunge!

Assistente Financeiro;

Ajudante Geral – Logística;

Operador Conferente;

Estagiário de Contratação Logística;

Analista de Logística Pleno;

Estágio Administrativo;

Assistente Faturamento;

Safrista (Faturamento);

Ajudante Geral – PCD;

Safrista – Algodão;

Mecânico de Manutenção I;

Jovem Aprendiz;

Estagiário – Suporte Comercial (Canais Remotos);

Ajudante de Produção;

Estágio de Processos / Melhoria Contínua;

Estágio Superior em Produção.

Como se inscrever

Para se inscrever a uma das oportunidades de emprego na Bunge, os interessados devem acessar a página de inscrição, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo atualizado. A Bunge está em busca de talentos que possam preencher as lacunas existentes na empresa e que tragam bons resultados em todas as atividades a serem desempenhadas!

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos e saiba mais sobre os empregos da semana!