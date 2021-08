Bunge recebe inscrições para Programa de Trainee

Está em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho e ampliar seu conhecimento? Esta pode ser a sua chance, uma vez que a Bunge recebe inscrições para seu Programa de Trainee 2022, destinado às áreas Corporativa e de Agronegócios da empresa.

A multinacional, que é especializada em agronegócio, alimentos e ingredientes, recruta recém-formados entre agosto de 2018 e agosto de 2021, com bons conhecimentos em Excel e disponibilidade para viagens e para atuação em uma das unidades da empresa, localizadas em diversos estados brasileiros, como Paraná, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

Além da competência técnica, a empresa está em busca de jovens profissionais que possam ter sua curva de aprendizagem acelerada e tenham interesse em se tornar líderes em um futuro próximo. Isso porque, o programa é focado, entre outras coisas, no desenvolvimento de habilidades consideradas essenciais, como comunicação, negociação e influência, mentalidade de crescimento, gestão de conflitos, inteligência emocional e metodologias ágeis.

Os profissionais serão contratados no regime CLT e terão direito a um pacote de benefícios que contempla vale refeição ou refeitório no local, plano de saúde, plano odontológico, auxílio farmácia, estacionamento, vale transporte ou fretado, previdência complementar, seguro de vida e programa Bem Estar.

Você Pode Gostar Também:

Além disso, os contratados também poderão participar do programa Recompensar, que oferece remuneração adicional aos profissionais da empresa de acordo com o desempenho e resultados – da equipe e da empresa como um todo.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela Bunge deverão acessar o hotsite do Programa de Trainee para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. As inscrições ficarão abertas até o próximo dia 18 de agosto.

A seleção será realizada 100% on-line e contempla as etapas de avaliação de competências, dinâmica em grupo, painel com gestores e entrevista final.