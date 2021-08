Buscando quinta vitória seguida no Brasileirão, Flamengo vai completo contra o Internacional

Rio de Janeiro, RJ, 6 (AFI) – Tentando engatar sua quinta vitória seguida somente no Campeonato Brasileiro, sem contar Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo de Renato Gaúcho recebe o Internacional, neste domingo, às 18h15, no Maracanã.

O Rubro-negro é o o quinto colocado e já soma 24 pontos. Oito pontos atrás do líder Palmeiras, que prometem novamente protagonizar a disputa do título nacional.

RETORNO DOS TITULARES

Com o placar de 6 a 0 na ida das oitavas de final contra o ABC, Renato Gaúcho optou por colocar o time todo reserva na partida da volta, vencida por 1 a 0. Ou seja, para o duelo contra o Colorado, o time contará com força máxima.

RIVALIDADE RECENTE

Após decidirem o último título brasileiro na última rodada, Internacional e Flamengo criaram um clima diferente em 2020. Com provocações de Thiago Galhardo e Gabigol, escalação de Rodinie em cima da hora e expulsão polêmica, uma rivalidade nacional foi criada. Com isso, o jogo sempre tem um ar de mais decisão, para ambos os lados.

SEM PROBLEMAS

O Rubro-negro não deve ter nenhum problema para o jogo de domingo. Todas as peças estão à disposição de Renato.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Com isso, o time que deve ir a campo deve ir com: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

