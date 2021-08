Cabelo curtinho? Marina Ruy Barbosa surge com visual diferente e pede ajuda dos fãs

Nesta quinta-feira (19), a atriz Marina Ruy Barbosa deu um susto nos seus seguidores ao postar uma foto com cabelo bem curto. Apesar do ‘novo visual’ ser uma peruca, a artista pareceu estar disposta a mudar.

Ela fez uma enquete com os seus seguidores e perguntou: ‘Corto o cabelo assim?’. Apesar do ânimo com a mudança, se depender dos seguires a global não cortará o cabelo tão cedo. A maioria escolheu a opção “não corta, louca”, preferindo que as madeixas da ruiva fiquem como estão.