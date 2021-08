Caça às bruxas ? Na mesma tarde do vice-presidente, coordenador técnico da Chapecoense é desligado

Chapecó, SC, 11 (AFI) – Após o vice-presidente, a Chapecoense anunciou mais uma saída. Desta vez, foi a vez do do então coordenador técnico André Martins, que estava no cargo desde março de 2020.

No período em que ficou no clube, Martins fez parte participou das campanhas dos títulos do Catarinense e da Série B, ambos na temporada 2020. O cargo ocupado por ele era do departamento de futebol, então comandado por Mano Dal Piva antes da renúncia.

QUEM FICA?

No momento, os respectivos renascentes da pasta são o ex-zagueiro Neto, superintendente de futebol, e o executivo de futebol, Carlos Kila.

MAIS DA CARREIRA

Antes de chegar ao Verdão do Oeste, André Martins acumulava passagem pelo Athletico e tinha experiência internacional, trabalhou no Lille, da França.

CAÇA AS BRUXAS?

Após o desligamento do vice-presidente, Mano Dal Piva, Gilson Sbeghe, presidente do clube, deixou claro que não há nenhuma interferência externa ou caça às bruxas. Porém, a declaração fica, no mínimo, controversa, após mais um desligamento na mesma tarde.

“Não estamos aqui numa caça às bruxas para encontrar culpados pelo nosso insucesso. Ainda acreditamos que é possível lutar até o fim pela permanência. Quando não está bem parece que tudo está errado. A responsabilidade é de todos, esse é o espírito da Chapecoense. O momento é avaliação, reunir, agregar e somar, não é de dividir. Ajustes irão ocorrer se assim considerarmos que são necessários”, disse Gilson Sbeghen.

Confira o comunicado da Chapecoense sobre o desligamento do coordenador técnico:

A Associação Chapecoense de Futebol comunica, de maneira oficial, que André Martins não faz mais parte do quadro de colaboradores do clube. Ele atuava como coordenador técnico da equipe desde março de 2020.

Pela dedicação prestada ao clube e pelas conquistas alcançadas no período em que esteve integrado ao Departamento de Futebol, a Chapecoense agradece ao profissional e deseja sucesso nos projetos futuros.