Cadáver em decomposição é retirado de poço em terreno baldio

Ascom IML

O corpo de um homem, em avançado estado de decomposição, foi encontrado dentro de um poço, nessa sexta-feira (20), no bairro do Santos Dumont, no subúrbio de Maceió. O nome da vítima foi divulgado José Yure da Silva, de 32 anos.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 14h25. O relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) registrou que parentes da vítima realizaram o reconhecimento do cadáver e relataram que José Yure estava desaparecido há cerca de dez dias.

Os militares se dirigiram ao local após denúncia e encontraram o corpo do homem dentro de um poço, de aproximadamente 45 metros.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados para as realizações dos devidos procedimentos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).