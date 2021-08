CadÚnico 2021: Veja como fazer, consultar e benefícios

O Cadastro Único é um registro que deve ser incluído no sistema do Governo Federal com a finalidade de identificar as famílias de baixa renda do país. Através desse cadastro, o Ministério da Cidadania tem acesso a informações de cada pessoa cadastrada, como a renda, escolaridade, situação de trabalho e residência.

O cadastro possibilita o processo de concessão a programas sociais concedidos pelo Governo. Assim, as famílias que se enquadram em alguns deles, podem ser beneficiadas.

Benefícios garantidos pelo Cadastro Único

Água para todos;

Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

Auxílio Emergencial;

Bolsa Família;

Bolsa estiagem;

Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental;

Carta Social;

Carteira do Idoso

Casa Verde e Amarela;

Crédito Instalação;

Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

Passe Livre para pessoas com deficiência;

Pro Jovem Adolescente;

Programa Brasil Alfabetizado;

Programa Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI?;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Telefone Popular.

Quem pode se inscrever no Cadastro Único?

Os cidadãos que desejam se inscrever no CadÚnico, precisam:

Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 550); ou

Ter renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.135,00); ou

Possuir renda superior a três salários mínimos, desde que o registro esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

Realização do cadastro

Você Pode Gostar Também:

Para fazer o cadastro, a pessoa deve comparecer à uma unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de sua cidade. Caso o objetivo seja registrar toda a família, os dados de cada membro devem ser apresentados.

Sendo assim, o chamado Responsável pela Unidade Familiar (RF), precisa:

Ser membro da família, morar na mesma casa, ter pelo menos 16 anos de idade e ser, preferencialmente, mulher;

Apresentar seu CPF ou Título de Eleitor;

Mostrar ao menos um documento de identificação de cada membro da família, como certidão de nascimento ou casamento; CPF; RG; certidão administrativa de nascimento do indígena, RANI; carteira de trabalho; ou título de eleitor); e

Comprovante de residência, caso seja exigido para o preenchimento do cadastro.

Como consultar o CadÚnico?

Para verificar a situação no sistema do CadÚnico, o cidadão pode acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social em “Consulta Cidadão Cadastro Único”. Na ocasião, será necessário informar o nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe.

Além desse meio, o cadastrado também pode realizar a consulta pelo aplicativo de celular “Meu Cadúnico” ou por telefone, ligando para 0800 707 2003. No último caso, a ligação é gratuita e pode ser realizada das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h durante os finais de semana e feriados.

Veja também: Bolsa Família, BPC e Cadastro Único manterão a revisão cadastral suspensa