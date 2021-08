Café da manhã saudável: aprenda duas maneiras de fazer ovo e inovar

O ovo é um dos principais alimentos da rotina do brasileiro. No café da manhã, em muitos casos é a estrela principal. Mas se você está enjoado de comer ovo da mesma forma todo dia, confira duas receitas para manter o café da manhã saudável, mas com inovação. Você pode comer acompanhado de uma torrada, um suco ou um café.

Omelete de tomate com ervas

2 colheres das de sopa do tomate picado;

Em uma frigideira antiaderente, quebre os ovos, temperando com sal. Assim, deixe endurecer, adicionando as ervas e o tomate. Logo depois, dobre a omelete, deixando-a mais um pouco no fogo até dourar.

3 colheres das de sobremesa do queijo cremoso;

2 colheres das de chá da cebolinha picada;

1 colher das de sopa da manteiga;