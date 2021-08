Caio Blat posta foto só de cueca e deixa web em chamas; veja

O ator Caio Blat deixou os seus seguidores e seguidoras ’em chamas’ ao publicar, nesta sexta-feira (6), uma foto clicada pelo fotógrafo Jorge Bispo apenas de cueca. “Entre quatro paredes”, brincou o artista.

No carnaval de 2020, antes da pandemia do novo coronavírus, Caio Blat apareceu nas ruas de Olinda mostrando a bunda durante a passagem de um bloco. O tamanho avantajado do bumbum do ator chamou a atenção nas redes sociais.

Desta vez, os seguidores mais uma vez não pouparam nos comentários: “Caio, a situação não tá pra isso”, escreveu uma. “Como diria minha avó: ’em frente ao pote d’água e passando sede’… Bom fds (sic)”, comentou outro.

Veja a foto: