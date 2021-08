Caixa aconselha usuários a não irem para a agência

O Governo Federal está liberando nesta semana o dinheiro da quarta parcela do Auxílio Emergencial. No entanto, as pessoas não precisam necessariamente ir para as agências para pegar essa quantia. Na verdade, de acordo com a Caixa Econômica Federal o melhor mesmo é evitar ao máximo essa visita presencial.

E esse aconselho existe por uma série de motivos. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é que a pandemia do novo coronavírus ainda não acabou no Brasil. Sendo assim, o melhor a se fazer segue sendo evitar estar no meio de aglomerações. E como se sabe, o banco é um lugar que costuma ter grandes concentrações de pessoas.

O segundo motivo é o perigo das ruas. Nas redes sociais, não param de chegar imagens de pessoas que estão chegando a dormir na rua na frente das agências para poder pegar o dinheiro do Auxílio. De acordo com a Caixa, isso não é necessário e pode ser muito perigoso porque as madrugadas podem ser um momento propício para crimes como assaltos, por exemplo.

Então de certa forma, o trabalhador pode estar sendo exposto a um perigo grande por causa do Auxílio Emergencial. De acordo com a Caixa Econômica, o melhor a se fazer mesmo é movimentar o dinheiro através do aplicativo Caixa Tem ou ainda do Internet Banking. Dá para pagar contas e realizar algumas compras por esse meio digital.

Essa é uma regra que vale tanto para os informais como para os usuários do Bolsa Família. De acordo com a Caixa, esses dois grupos podem usar o dinheiro de forma digital por causa desses aplicativos que o Governo Federal desenvolveu. Em todos os casos, as quantias são as mesmas.

E quem não tem internet?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 70% dos brasileiros que estão recebendo o Auxílio usam o Caixa Tem para movimentar o dinheiro do benefício. Isso quer dizer portanto que são cidadãos que possuem conexão com internet.

Você Pode Gostar Também:

Isso quer dizer também que outros 30% não usam um aplicativo. Pelo menos uma parte das pessoas desse grupo não fazem isso justamente porque não possuem uma conexão de internet. Para esses indivíduos não há o que fazer. A única solução é mesmo ir pegar o dinheiro no caixa.

De qualquer forma, a Caixa afirma que o conselho de não ir para as agências vai apenas para as pessoas que possuem conexão de internet. Isso porque se esses brasileiros não forem para esses locais, naturalmente aqueles que precisam ir não terão que encarar uma aglomeração muito grande.

Auxílio Emergencial

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros estão recebendo neste momento as parcelas do Auxílio Emergencial. São pessoas que estão pegando valores que variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender do indivíduo que está recebendo.

E essas regras não irão mudar depois da prorrogação. Isso quer dizer portanto que as pessoas seguirão recebendo esses valores naturalmente nos próximos meses adicionais que o benefício ganhou.

Outro ponto que não deve mudar é justamente essa questão do calendário. Pela lógica, a Caixa vai seguir dando uma data diferente para a liberação dos saques dos informais. E o banco vai seguir aconselhando que o melhor a se fazer mesmo é não ir para as agências.