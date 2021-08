Caixa conclui quarta parcela nesta quarta, 18

O Governo Federal deve concluir nesta quarta-feira (18) o quarto ciclo de pagamentos do Auxílio Emergencial. De acordo com as informações oficiais, a data vai marcar a liberação dos saques do programa para os informais que nasceram no mês de dezembro. Estamos falando portanto do último grupo de trabalhadores.

Com isso, vai chegar ao fim os pagamentos do período oficial do Auxílio Emergencial. Vale lembrar que o plano inicial do Governo Federal era fazer os repasses do programa até esta quarta parcela. Então, em tese, o projeto estaria chegando ao fim nesta quarta-feira (18). A questão é que o Planalto decidiu prorrogar as liberações.

Com as mudanças, o projeto vai passar a fazer mais três repasses. E curiosamente eles começam justamente nesta quarta-feira (18). Nesta data, o usuários do Bolsa Família que tenham o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1 poderão fazer o saque da quinta parcela do benefício em questão.

Nestes primeiros quatro pagamentos o Auxílio Emergencial chegou na casa de cerca de 39 milhões de brasileiros. Esse é o número de pessoas que receberam pelo menos uma parcela do benefício. As liberações começaram em abril tanto para os informais como também para aqueles que estão recebendo o programa através do Bolsa Família.

Neste momento, de acordo com o Ministério da Cidadania, o projeto em questão conclui o seu quarto ciclo atendendo algo em torno de 37 milhões de brasileiros. São pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A grande maioria absoluta delas vai seguir recebendo esse dinheiro pelos três meses adicionais.

Valores do Auxílio

O número de beneficiários foi portanto mudando no decorrer dos meses de pagamentos do Auxílio Emergencial. O mesmo não se pode dizer, no entanto, da questão dos valores do programa. Eles permaneceram os mesmos do início ao fim.

Você Pode Gostar Também:

De acordo com o Ministério da Cidadania, são montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender do público. Começou assim em abril, seguiu assim nos meses seguintes, e deverá permanecer assim durante os três meses adicionais da prorrogação.

Segundo informações de bastidores, o Governo avalia que nem as manifestações populares que possam vir a acontecer irão mudar esse cenário. De acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, uma elevação desses valores poderia comprometer o teto de gastos públicos.

Novo Bolsa Família

Como o Auxílio Emergencial deverá seguir fazendo pagamentos até o próximo mês de outubro, então o novo Bolsa Família deverá entrar em cena a partir de novembro. Pelo menos esse é o plano atual do Governo Federal até este momento.

A partir de novembro, portanto, o novo Auxílio vai atender algo em torno de 17 milhões de pessoas. Ainda não se sabe qual vai ser a média de pagamentos. De acordo com o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), isso vai ficar em torno dos R$ 300.

De acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo menos uma parcela dos usuários do Auxílio Emergencial poderão acabar migrando para o novo Bolsa Família. No entanto, ainda não dá para saber quantas e quais seriam essas pessoas.