Caixa é responsável por 67,3% dos financiamentos imobiliários no Brasil

Em uma transmissão realizada pela Caixa Econômica Federal na última terça-feira (17), o presidente da instituição, Pedro Guimarães, afirmou que a instituição representa 67,3% de todo o financiamento imobiliário do país. Entre os anos de 2019 e 2021 houve crescimento de 12,5% nos contratos imobiliários.

O balanço deve ser divulgado oficialmente ao mercado nesta quinta-feira (19). Apesar disso, já foi informado que atualmente a Caixa conta com 5,76 milhões de contratos imobiliários em vigor. Além disso, em junho de 2021 a Caixa registrou o maior número de contratações da história, com R$ 13,1 bilhões em crédito imobiliário.

Também foi informado que a Caixa é a favorita da população no que diz respeito ao programa habitacional do governo federal. “Em relação ao Casa Verde Amarela, nós temos mais de 99% de todo o volume do programa, que é a habitação popular”, disse Pedro Guimarães.

Programa Casa Verde e Amarela

O Programa habitacional Casa Verde e Amarela é uma reformulação do Minha Casa Minha Vida, criado durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O programa tem como objetivo auxiliar famílias com renda mensal de até R$ 7.000,00 na aquisição da tão sonhada casa própria.

Atualmente, o programa é dividido em três faixas, sendo elas: Faixa 1,5 (Famílias com renda bruta de até R$ 2.000,00), Faixa 2 (Famílias com renda bruta de até R$ 4.000,00) e por fim a Faixa 3 (Famílias com renda bruta de até R$ 7.000,00).

Para as famílias da Faixa 1,5 (até R$ 2 mil), a Caixa garante um financiamento imobiliário com taxas de juros de até 4,75% ao ano, além de subsídios de até R$ 47.500,00. Com essa modalidade de financiamento, os trabalhadores têm até 30 anos para quitar o imóvel.

Aqueles que se enquadram na Faixa 2 (até R$ 4.000,00) podem adquirir subsídios de até R$ 29.000,00. O valor final depende da renda familiar e localização do imovel. Já as famílias da Faixa 3 (até R$ 7.000,00), também garantem taxas de juros bastante atrativas em relação a outros financiamentos.

Nos canais de atendimento da Caixa é possível realizar simulações de financiamento. Além disso, no site estão disponíveis os direitos e deveres do contrato de financiamento imobiliário por meio do Casa Verde e Amarela.

Caixa de olho na qualidade

Por ser o maior banco do Brasil na concessão de financiamentos imobiliários, a Caixa disponibiliza inúmeros recursos para atender os clientes nesse quesito. O “De olho na qualidade” é um programa que busca fazer a ligação entre os clientes e a construtora, com o intuito de resolver possíveis problemas.

O programa atende imóveis do Casa Verde e Amarela e também do Minha Casa Minha Vida, em todas as faixas. Segundo a Caixa, ao receber as reclamações dos clientes, elas são encaminhadas diretamente aos construtores para que estes resolvam o problema o mais rápido possível, ou emitam um laudo de contestação.

No site da Caixa, estão disponíveis algumas cartilhas de cuidados com o imóvel. Nesses documentos, a instituição explica o que pode ou não ser feito na residência, sob o risco de que os clientes percam a garantia do imóvel.