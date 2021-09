Caixa Econômica se pronuncia sobre problemas em app

Instabilidades técnicas foram o motivo para os problemas no app do Caixa Tem neste último final de semana. Pelo menos foi isso o que disse a própria Caixa Econômica Federal. De acordo com o banco, essa situação passou por uma normalização e tudo está como costuma ser nos dias anteriores.

“A CAIXA informa que o app CAIXA Tem passou por uma breve intermitência para alguns usuários na manhã desta segunda-feira (30/08), mas já encontra-se estável e operando normalmente”, disse o banco por meio de uma nota para a imprensa. Logo depois, eles não falaram mais no assunto.

De acordo com relatos nas redes sociais, no entanto, as instabilidade continuam. Segundo alguns internautas, tem até casos em que o dinheiro estaria sumindo completamente da conta. De qualquer forma, agora dá para ver que esses problemas estão acontecendo para apenas uma minoria dos beneficiários do Auxílio Emergencial.

Sempre que problemas assim acontecem, eles acabam prejudicando especialmente os informais. É que esses trabalhadores não possuem outra opção a não ser usar o app do Caixa Tem ou o Internet Banking para movimentar o Auxílio Emergencial. Eles não podem sacar o dinheiro do benefício ainda.

A Caixa Econômica Federal está pedindo para que os trabalhadores que estejam com problemas no app entrem em contato com o banco. É preciso fazer isso através dos meios oficiais da instituição. Uma simples mensagem privada pode acabar resolvendo toda a situação. Pelo menos é o que dizem os agentes.

Problemas no Caixa Tem

Esta não é a primeira vez que o aplicativo do Caixa Tem dá problemas. Na verdade, sempre que o Auxílio Emergencial passa por uma nova liberação, as reclamações em torno da aplicação costumam crescer nas redes sociais.

Você Pode Gostar Também:

Vale lembrar, no entanto, que não dá para saber o tamanho desse problema. Até este momento, a Caixa não informou quantas pessoas poderiam ter passado por essa situação nos últimos tempos. O que se vê são apenas relatos de redes sociais.

De acordo com informações da própria Caixa Econômica Federal, algo em torno de 70% dos usuários do Auxílio Emergencial usam o aplicativo para movimentar o dinheiro do benefício. Pelo menos essa é a informação que se tem oficialmente.

Auxílio Emergencial

O Auxílio Emergencial do Governo Federal está entrando em sua reta final. Com a conclusão dos repasses do quinto ciclo, dá para dizer que faltam apenas duas parcelas de pagamentos para essas pessoas.

Esses dois últimos repasses irão acontecer nos meses de setembro e dezembro. Eles deverão atender algo em torno de 37 milhões de brasileiros. Os valores seguem os mesmos. São parcelas que variam entre R$ 150 e R$ 375.

Logo depois do fim do Auxílio Emergencial, o Governo Federal deverá começar os pagamentos do novo Bolsa Família. O programa, que vai passar a se chamar Auxílio Brasil, deverá atender algo em torno de 17 milhões de brasileiros. O Planalto, no entanto, ainda está confirmando essas informações.