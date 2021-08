Caixa faz novo pagamento hoje; veja quando sacar

O Governo Federal está liberando nesta sexta-feira (27) a quinta parcela do Auxílio Emergencial para mais um grupo de informais. De acordo com informações do calendário do programa, agora é a vez daqueles que nasceram no mês de agosto. No entanto, esse pagamento está acontecendo apenas de maneira digital neste primeiro momento. É o que se sabe.

Segundo o calendário oficial do Auxílio Emergencial, os nascidos em agosto terão que esperar até o próximo dia 14 de setembro para realizar o saque dessa parcela. Vai ser a partir deste dia que esses beneficiários poderão usar o dinheiro em espécie. Até lá, eles só poderão gastar a quantia de maneira digital. E essa regra não mudou.

Isso significa dizer portanto que eles irão precisar usar o aplicativo Caixa Tem para fazer isso. De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, eles poderão usar esse app para fazer pagamentos de boletos ou mesmo compras nas maquininhas de lojas que aceitam este tipo de repasse.

Quem não está conseguindo acessar o app do Caixa Tem pode seguir por outro caminho. Ainda de acordo com as informações do Governo Federal é possível utilizar o Internet Banking para fazer esses mesmos procedimentos. O usuário é quem vai escolher qual dos dois dispositivos é melhor para realizar as operações com o dinheiro do Auxílio Emergencial.

Ainda nesta sexta-feira (27), o Governo Federal também está liberando a quantia do benefício para os usuários do Bolsa Família. Hoje é a vez daqueles que tem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 8. No caso deles, a liberação do saque é automática. Isto é, eles podem pegar o dinheiro em espécie no mesmo dia do repasse digital.

Problemas no Caixa Tem

De acordo com relatos nas redes sociais, alguns usuários estariam tendo problemas para acessar o app do Caixa Tem. E esses problemas estariam novamente acontecendo no exato momento em que o Governo está repassando o dinheiro do Auxílio Emergencial.

Algumas pessoas estão dizendo, por exemplo, que o app não estaria nem abrindo. Outros dizem que não estão conseguindo realizar operações básicas como fazer um pagamento via pix. Até a publicação deste matéria, a Caixa não tinha se pronunciado sobre esses possíveis problemas.

Recentemente, quando essas reclamações começaram há alguns meses, a Caixa disse que as pessoas poderiam optar por mexer no dinheiro através do Internet Banking. A outra opção, como dito aqui, seria esperar até a data da liberação do saque do benefício.

Últimos pagamentos do Auxílio Emergencial

Recentemente, o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, os pagamentos que durariam até julho, agora devem seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro.

Dá para dizer portanto que os usuários estão recebendo neste momento as últimas parcelas deste benefício. Para quem nasceu em agosto, por exemplo, faltam apenas as liberações de mais duas parcelas. A de setembro e a de outubro.

De acordo com informações do Ministério da Cidadania algo em torno de 37 milhões de pessoas estão recebendo o Auxílio Emergencial do Governo Federal neste momento. Os valores seguem os mesmos. São montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender do público.