Caixa libera 5ª parcela para nascidos em fevereiro e março

A quinta parcela do Auxílio Emergencial foi liberada neste sábado (21) aos trabalhadores informais nascidos em fevereiro e março. De acordo com informações disponibilizadas pelo governo federal, ao todo 45,6 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com a nova rodada do auxílio.

O Auxílio Emergencial deve chegar ao fim em outubro deste ano. Apesar disso, o governo tem trabalhado na reformulação e ampliação do Bolsa Família, visando atender mais brasileiros em situação de vulnerabilidade social.

“Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação dos alimentos para o mundo todo e não podemos deixar desassistidos justamente os mais vulneráveis”, afirmou o líder do executivo, Jair Bolsonaro (sem partido).

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Cidadania, com a reformulação do programa e o fim do Auxílio Emergencial, será possível ampliar o número de beneficiários. Atualmente, o Bolsa Família beneficia 14,6 milhões de brasileiros. Com as mudanças propostas, o governo visa passar a atender 16 milhões de famílias em situação de pobreza ou pobreza extrema.

Qual o valor do Auxílio Emergencial?

O Auxílio Emergencial que teve início com o valor de R$ 1,2 mil para famílias chefiadas por mulheres e R$ 600 aos demais trabalhadores informais, sofreu reajustes durante as várias prorrogações. Segundo o presidente da república, Jair Bolsonaro, o valor foi reduzido pois o endividamento havia chegado em seu limite.

O benefício se estenderá até o mês de outubro e dessa vez o governo federal garante que será a última prorrogação. O auxílio é pago em parcelas de diferentes valores, dependendo da formação de cada família beneficiada. Veja os valores de cada parcela:

Famílias compostas por uma única pessoa: R$ 150,00

Famílias compostas por mais de uma pessoa: R$ 250,00

Famílias chefiadas por mulheres (sem cônjuge ou companheiro): R$ 375,00.

Data de pagamento do benefício

As datas a seguir, divulgadas pela Caixa Econômica Federal, referem-se aos trabalhadores informais que não fazem parte do programa Bolsa Família. É importante lembrar que ao ter o dinheiro creditado na Poupança Social Digital, os beneficiários podem realizar movimentações e pagamentos pelo aplicativo. Apesar disso, o dinheiro em espécie só pode ser sacado de duas a três semanas depois.

Nascidos em 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela Janeiro 20/08 21/09 20/10 Fevereiro 21/08 22/09 21/10 Março 21/08 23/09 22/10 Abril 22/08 24/09 23/10 Maio 24/08 25/09 23/10 Junho 25/08 26/09 26/10 Julho 26/08 28/09 27/10 Agosto 27/08 29/09 28/10 Setembro 28/08 30/09 29/10 Outubro 28/08 01/10 30/10 Novembro 29/08 02/10 30/10 Dezembro 31/08 03/10 31/10

No App Caixa Tem, além de fazer pagamentos como água, energia, gás e telefone, os beneficiários do Auxílio Emergencial podem fazer compras virtuais. O benefício pode ser usado em diversas lojas online, incluindo supermercados e farmácias. Para isso é necessário gerar um cartão virtual ou utilizar o QR Code.