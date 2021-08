CAIXA libera conta poupança gratuita para 2021; Veja

A Caixa Econômica Federal disponibiliza aos brasileiros uma modalidade de conta poupança simplificada que permite movimentação mensal e saldo de até R$ 3 mil. Além disso, os beneficiários do Bolsa Família podem optar por receberem o benefício através dessa conta.

O horário para realizar serviços na plataforma é de 06h às 24h, no entanto, oferece a praticidade do Internet Banking. A conta não cobra taxa de manutenção e possui um rendimento de 70% sobre a taxa básica de juros, a Selic, conforme o valor depositado.

Quem pode fazer a solicitação?

Pessoas físicas (PF);

Brasileiros naturais ou naturalizados;

Residentes no país;

Alfabetizados;

Maiores de 18 anos; e

Que possui renda de R$ 50 a R$ 2 mil.

Como solicitar?

A Conta Caixa Fácil pode ser aberta em qualquer correspondente Caixa Aqui ou em qualquer casa lotérica da instituição. Na ocasião, basta apresentar um documento oficial com foto e número do CPF. Tanto na adesão quanto na utilização do serviço, o banco não cobra taxas.

Veja como realizar a abertura conta a seguir:

Pegue a documentação necessária: Cópia e original do documento de identidade com foto e CPF; Vá até um correspondente Caixa AQUI ou a uma unidade das casas lotéricas: Apresente a documentação para que a conta Poupança seja aberta;

Aguarde o recebimento do seu cartão: Após alguns dias, chegará um Cartão da Poupança Caixa no endereço cadastrado.

Caixa Tem prevê valores de R$100 a R$ 5 mil

A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova linha de crédito que deve conceder valores entre R$ 100 a R$ 5 mil. Os empréstimos aprovados dessa linha serão liberados diretamente no aplicativo Caixa Tem.

O aplicativo foi criado em 2020, para repassar os benefícios do Auxílio Emergencial. Porém, devido a duração da pandemia, o Governo Federal, assim como a Caixa, está criando novas alternativas de amparo aos cidadãos vulneráveis, concedidas por meio da plataforma.

Devido a isto, a Caixa deve liberar o seu mais novo serviço, a modalidade de empréstimos. Os valores a serem disponibilizados ainda estão sendo discutidos, mas a expectativa é que variam de R$ 100 a R$ 5 mil. Neste sentido, a intenção é liberar os créditos com pouca burocracia, facilitando o acesso aos recursos.

A vantagem dessa nova linha de empréstimos da instituição, se refere as baixas taxas de juros, sendo elas as menores do mercado. Em razão disso, o orçamento primário para o serviço é de R$ 10 milhões, porém, caso a demanda seja grande, esse montante pode chegar a R$ 25 milhões.

Quando os empréstimos serão liberados?

Até o momento, não há uma data definida para o lançamento da nova linha de crédito da Caixa. Todavia, a proposta já está sendo discutida no Governo e encaminhada para etapa conclusiva.

Segundo informações, empréstimos mais baixos, de até R$ 300, devem ser liberados em breve. Já os créditos com valores maiores, devem ser disponibilizados após o pagamento da prorrogação do auxílio emergencial.

