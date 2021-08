Caixa Tem: aplicativo não permite transferências para contas de mesma titularidade

O PIX é um sistema de transferências instantâneas criado em 2020 pelo Banco Central. A ferramenta virou um grande sucesso, e foi adotada por vários bancos digitais e físicos.

O Caixa Tem, o banco digital criado pela Caixa Econômica Federal, foi uma das instituições que aderiram o recurso. Atualmente o aplicativo distribui diversos benefícios governamentais, como auxílio emergencial, bolsa família, PIS e seguro desemprego, por exemplo.

A Conta Poupança Social Digital oferece diversos serviços aos seus clientes. O aplicativo aprova transações com um valor máximo de R$ 600, respeitando o limite diário de R$ 1.200 e R$ 5 mil mensal.

No período em que o benefício fica estagnado no Caixa Tem, o cidadão pode movimentá-lo com as seguintes operações:

Pagar boletos online;

Realizar pagamentos na Casa Lotérica;

Fazer recarga de telefone celular vinculado a qualquer operadora;

Contratar o Seguro Apoio Família;

Obter dicas financeiras;

Realizar compras online com o cartão de débito virtual;

Realizar compras presenciais mediante a leitura do QR Code emitido pela máquina de cartão do estabelecimento comercial;

Informar os rendimentos de pessoa física;

Consultar o Número de Identificação Social (NIS);

Consultar o Bolsa Família;

Receber o Seguro Desemprego;

Fazer transferências via TED e DOC;

Fazer transferências e efetuar pagamentos com a chave PIX;

Consultar o extrato de movimentação da conta poupança.

O beneficiário pode escolher qual dado preferir para cadastrar a sua chave. Entre eles estão: número do CPF, e-mail, número de telefone, chave aleatória, CNPJ, entre outras alternativas.

Desta forma, após registrar a chave no PIX, o usuário poderá realizar as transações. Todavia, vale salientar que valor deve ser transferido para uma fala que não seja de mesma titularidade do beneficiário.

Embora o CPF seja uma das opções mais utilizadas entre os clientes da plataforma, alguns cidadãos precisam tomar cuidado ao fazer transferências utilizando o auxílio emergencial e a chave em questão.

Isso porque, em caso de débito junto ao banco em que o dinheiro será transferido, pode haver a possibilidade de a quantia ser automaticamente debitada, a fim quitar a dívida em aberto na instituição.

Em razão disso, o próprio Caixa Tem proibiu essa ação. Sendo assim, é aconselhável que o beneficiário busque uma pessoa em que pode confiar para enviar o valor de seu benefício para sua conta e depois resgatá-lo.