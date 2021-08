Caixa Tem com R$100, R$200 e R$300 aos usuários ainda em 2021; veja como

Desde a criação do aplicativo Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal vem introduzindo algumas funcionalidades para transformá-lo em Banco Digital. A plataforma da instituição foi criada inicialmente para servir de ferramenta de repasse dos benefícios de programas sociais do Governo, como o auxílio emergencial.

Uma linha de microcrédito será liberada para pessoas físicas no aplicativo com valores entre R$ 100, R$ 200 e R$ 300. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, diz que o objetivo é transformar o Caixa Tem em um aplicativo útil para os cidadãos brasileiros.

Microempreendedores Individuais (MEIs) de baixa renda também poderão contar com empréstimos maiores de até R$ 5 mil, para ser utilizado como capital de giro no negócio. O microcrédito já estava na promessa desde o ano passado, mas agora, será realmente liberado,

Além disso, a Caixa vai liberar uma campanha de sorteios no Caixa Tem. Os prêmios chegarão até R$ 250 mil para os usuários do aplicativo. De acordo com informações, a Caixa e Visa se juntaram para promover essa promoção, com o objetivo de incentivar os beneficiários a usarem as funções de transações eletrônicas.

Dessa forma, os sorteios só serão realizados com os cidadãos que usarem a opção de cartão de débito online, disponibilizado pela plataforma.

Prêmios do Sorteio

Cerca de 1,4 mil cartões pré-pago serão sorteados com valores que variam de R$ 50, R$ 100 e R$ 250 cada;

No mínimo quatro sorteios mensais de cartões pré-pagos no valor de R$ 10 mil cada serão sorteados;

Os números da sorte também poderão ser utilizados no sorteio do grande prêmio final, que se refere a um certificado de ouro de R$ 250 mil. A Caixa sugere usar esse dinheiro na compra de uma casa e de carros populares.

Como participar

Inicialmente, é necessário que os interessados façam um cadastro na plataforma Vai de Visa. Após a realização desse cadastro, basta utilizar o cartão de débito online do Caixa Tem e a cada quatro compras realizadas, o beneficiário ganha um número da sorte para participar.

Vale destacar que não há um número máximo de compras. Assim, quanto mais o cartão for usado, mais números da sorte e mais chances terão de ganhar.