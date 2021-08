Caixa Tem foi bloqueado? Saiba como desbloqueá-lo

O Caixa Tem é um aplicativo da Caixa Econômica Federal, criado em 2020. Inicialmente, a plataforma seria somente destinada aos repasses do auxílio emergencial, porém, devido as possibilidades tecnológicos, mais serviços foram implementados.

No entanto, o cidadão que tem acesso ao aplicativo pode ter os seus serviços e funcionalidades bloqueadas. Diversos fatores podem gerar essa ação, a troca do número do celular é um deles.

A Conta Poupança Social Digital só é compatível a um número de telefone, o que foi informado no ato do cadastramento no aplicativo. Além disso, apenas duas contas podem ser registradas por dispositivo.

Diante disso, o não cumprimento de algumas condições podem gerar o bloqueio do Caixa Tem. De acordo com a instituição financeira, isso ocorre para garantir a segurança do usuário e eliminar qualquer suspeita de fraude.

“Talvez esse seja o maior ponto em relação aos bloqueios: nós não permitimos um número grande de números de celular por CPF porque, no ano passado, identificamos isso como a principal fragilidade quanto a potenciais fraudes”, explica Pedro Guimarães, presidente do banco.

Desbloqueio do Caixa TEM

O procedimento de maneira remota deve ser priorizado, sendo realizado através da Central de Atendimento da Caixa no número 111. Caso necessário, a pessoa deve comparecer à uma unidade das casas lotéricas, ou agência da Caixa, com um documento de identificação em mãos.

Desta forma, assim que a conta for desbloqueada você terá acesso a todos os serviços novamente. Confira a seguir alguns serviços disponibilizados no Caixa Tem:

Emissão do cartão de débito virtual para compras ‘online’;

Pagamentos de boleto no aplicativo e nas casas lotéricas;

Pagamentos de compras presenciais em maquininhas através do Qr Code;

Consulta do saldo e extrato bancário;

Realização de Transferências;

Funcionalidades PIX;

Solicitação e contratação de seguros;

Recarga de celular.

