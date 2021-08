Caixa Tem: Limitado valor em transações com o PIX; veja como fica

O Caixa Tem passará por alterações em seus serviços e, por esse motivo, os usuários da plataforma financeira devem ficar atentos as mudanças. Em breve, os titulares poderão contar com novos serviços, como empréstimos de cartão de crédito. Além disso, serviços como o do PIX, possuem condições específicas,

Desde o seu lançamento, a Caixa Econômica Federal vem implementado cada vez mais serviços no aplicativo. A intenção da instituição financeira é transformar a plataforma em um banco digital oficialmente.

Condições de transferências no Caixa Tem

Um dos serviços recentemente adicionado ao aplicativo foi o PIX. A ferramenta possibilita que usuários realizem transferências bancárias através de chaves cadastradas sem quaisquer custos ou taxas.

Entretanto, a função possui algumas limitações. Atualmente o cliente só consegue realizar transferências com um valor total de R$ 600, sendo permitido diariamente no aplicativo uma margem de R$ 1.200.

Além disso, o cidadão deve se atentar ao limite mensal, definido em R$ 5 mil reais em transações. Diante disso, o segurado que não respeitar essa regra não vai conseguir realizar a operação.

Como realizar transações com o PIX no Caixa Tem?

As transferências com o PIX são instantâneas, porém, não podem ser realizadas com contas de mesma titularidade. Isso porque, o Ministério da Cidadania acredita que caso o beneficiário possua algum débito no banco em que será transferido o benefício, a instituição pode pegá-lo automaticamente, não fazendo jus ao verdadeiro significado do auxílio emergencial.

Neste sentido, é necessário utilizar as contas de terceiros para receber o valor do benefício. Sendo assim, confira o passo a passo a seguir:

Acesso o Caixa Tem e toque em “transferir dinheiro”; Indique se deseja ler QR Code com as informações bancárias ou usar dados já salvos pelo sistema, tendo a possibilidade ainda de digitar todas as informações da conta destinatária; Neste caso, selecione o banco que o valor será enviado entre as opções, digite o número da agência e toque em confirmar; Informe o número da conta e o respectivo dígito; Escolha o tipo da conta em que o dinheiro será transferido; Digite o número do CPF e o nome do recebedor; Digite o valor que será enviado, respeitando o limite de R$ 600; Confirme o prazo de envio, verifique os dados da transferência e toque em “Sim” para finalizar a transação.

