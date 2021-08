Caixa Tem: Novos serviços via aplicativo em 2021; veja quais são

O Caixa Tem é um aplicativo da Caixa Econômica Federal criado em 2020 para possibilitar os pagamentos do auxílio emergencial. A plataforma passou a ser o canal oficial de repasses de benefícios governamentais.

Recentemente, a instituição financeira anunciou que em breve o aplicativo contará com duas novidades. A primeira se refere a um empréstimo pessoal, destinado a população de baixa renda correntista da conta poupança social digital.

A segunda, trata-se de um cartão de crédito que também será disponibilizado por meio da plataforma. As informações foram divulgadas pelo vice-presidente de varejo da Caixa Econômica, Leonardo Barbosa.

Devido ao anúncio, muitos cidadãos já se encontram ansiosos para utilizar os novos serviços. Todavia, Barbosa afirma que os novos recursos serão liberados após o fim dos pagamentos do auxílio emergencial.

“Continuamos com uma maior oferta de produtos para o cliente ter mais facilidade e conveniência. Já estou dando spoiler do lançamento de cartão de crédito e do microcrédito que o Caixa Tem vai ter”, disse.

Como os serviços só serão lançados após a prorrogação do auxílio emergencial, prevista para ser encerrada em outubro, ainda não se sabe ao certo quando os recursos serão implementados na plataforma.

Isso porque, restarão apenas dois meses para o rompimento do ano, sendo eles novembro e dezembro, criando uma possibilidade de atualização do Caixa Tem apenas em 2022.

Empréstimo pessoal e cartão de crédito

Com relação a linha de crédito que será disponibilizada, o procedimento de contratação deverá ser realizado totalmente pelo Caixa Tem. Até o momento, o banco pretende liberar duas modalidades de empréstimos distintas, sendo a primeira nos valores de R$ 100, R$ 200 e R$ 300 e a segunda entre R$ 1,5 mil a R$ 5 mil.

A primeira proposta deve seguir um modelo de empréstimo sem burocracias, disponibilizado até mesmo para pessoas inadimplentes. Já a segunda sugestão consiste em um crédito mais específico, com um valor máximo de R$ 5 mil, sujeito a análise de crédito para liberação,

Poderão contratar os recursos os trabalhadores formais, cidadãos de baixa renda e beneficiários do auxílio emergencial. Segundo um levantamento, atualmente a plataforma possui cerca de 90 milhões de correntistas.

Por fim, o cartão de crédito do Caixa Tem será semelhante a categoria do Caixa Sim, ferramenta oferecida pela Caixa para cidadãos de baixa renda. No entanto, não foram repassadas mais informações sobre o produto. Enquanto isso, os cidadãos podem continuar utilizando o cartão de débito virtual.

Serviços oferecidos no Caixa Tem

Pagar boletos online;

Realizar pagamentos na Casa Lotérica;

Fazer recarga de telefone celular vinculado a qualquer operadora;

Contratar o Seguro Apoio Família;

Obter dicas financeiras;

Realizar compras online com o cartão de débito virtual;

Realizar compras presenciais mediante a leitura do QR Code emitido pela máquina de cartão do estabelecimento comercial;

Informar os rendimentos de pessoa física;

Consultar o Número de Identificação Social (NIS);

Consultar o Bolsa Família;

Receber o Seguro Desemprego;

Fazer transferências via TED e DOC;

Fazer transferências e efetuar pagamentos com a chave PIX;

Consultar o extrato de movimentação da conta poupança.

