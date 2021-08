CAIXA Tem vai beneficiar correntistas de baixa renda com empréstimos e cartão de crédito

Nesta semana, o presidente da república, Jair Bolsonaro, consolidou o texto que prevê a implementação do Auxílio Brasil. Junto a concessão do novo programa social, estão também as medidas a serem liberadas no CAIXA Tem, o empréstimo e o cartão de crédito para os correntistas de baixa renda.

O aplicativo foi criado em 2020 para viabilizar os pagamentos do auxílio emergencial. Porém, desde então vem sendo ampliado pela Caixa Econômica Federal, que pretende torna-lo um banco digital.

Devido a expansão do CAIXA Tem, o Governo Federal passou a liberar através dele, outros benefícios aos cidadãos brasileiros. Atualmente, a plataforma paga os seguintes abonos:

Auxílio emergencial;

Bolsa Família;

Seguro Desemprego;



Os beneficiários, além de receber pelo aplicativo, sendo essa uma forma muito prática, podem ainda usufruir dos serviços disponibilizados. As funções são concedidas de forma gratuita, porém os limites devem ser consultados.

Quais serviços o Caixa Tem oferece?

Realizar pagamento de contas e boletos;

Fazer pagamentos em casas lotéricas;

Efetuar recargas de telefone celular (qualquer operadora);

Receber dicas financeiras;

Efetuar compras pela internet por meio do cartão de débito virtual;

Fazer compras em lojas físicas por meio do QR Code;

Fazer o informe dos rendimentos pessoa física;

Efetuar consultas do Número de Identificação Social (NIS);

Realizar consultas do Bolsa Família;

Receber as parcelas do Seguro Desemprego;

Efetuar transferências via DOC e TED;

Fazer transações com o PIX;

Consultar o extrato de movimentações da conta poupança.

Lançamento do microcrédito

Com a implementação do Auxílio Brasil, os usuários do CAIXA Tem terão acesso as linhas de crédito do aplicativo. O serviço ofertado será um empréstimo consignado, em que os beneficiários poderão comprometer até 30% da sua renda no programa social.

Você Pode Gostar Também:

Além disso, conforme a presentado na proposta, cartões de créditos devem ser disponibilizados aos correntistas da plataforma. A expectativa da Caixa, é incentivar os seus clientes a utilizarem a plataforma como meio bancário principal, disponibilizando várias modalidades de serviços.

Segundo os dados do Governo Federal, cerca de 30 milhões de pessoas serão beneficiadas com a inclusão das novas funcionalidades. O empréstimo disponibilizará valores entre R$ 500 a R$ 3 mil, conforme o perfil do cliente e com parcelas de 18 a 24 meses.

A previsão da instituição financeira, é que os novos serviços passem a funcionar na plataforma a partir de setembro. No entanto, ainda não há uma data específica, uma vez que só serão liberados após o encerramento do auxílio emergencial.

“A pessoa só precisa clicar e ela vai saber, de 18 a 24 meses, as parcelas. Isso é muito importante. A maioria das pessoas não conseguem fazer o cálculo de juros compostos e etc. Então o importante é: quanto eu vou pagar por mês e se isso cabe no orçamento dela”, explicou Pedro Guimarães, presidente da Caixa em entrevista.

Como se cadastrar no CAIXA Tem?

Os cidadãos que possuem interesse em ter uma conta poupança social digital, deve seguir o passo a passo abaixo:

Instale o aplicativo do CAIXA Tem no dispositivo, disponível para Android e iOS; Abra o aplicativo e clique em “cadastre-se”; Feito isto, informe o número do seu CPF, nome completo, número do telefone celular, data de nascimento, CEP e endereço de e-mail; Em seguida, crie uma senha numérica de, no mínimo, seis dígitos. Não pode ser igual ao seu CPF, repetições em sequência, como “123456” ou a data de nascimento; Após informar todos os dados solicitados, toque em “não sou um robô”; Na sequência, entre sua caixa de e-mail e procure por uma mensagem com o título “Login Caixa” e, após encontrá-la, clique no link para validar seu cadastro; Ao clicar no link do e-mail para validar seu cadastro, você terá acesso à tela de menu do Caixa Tem.

Veja também: PIS/PASEP: Saiba quando receber o abono salarial de 2020 e 2021