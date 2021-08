Caixa Tem: Veja como gerar o código e sacar o benefício

Estrategicamente, a decisão de ampliar o aplicativo para outras modalidades e projetos do Governo Federal aumentou a gama de clientes da plataforma, possibilitando a inclusão de mais serviços bancários.

O Caixa Tem foi criado pela Caixa Econômica Federal em 2020 com o objetivo viabilizar os pagamentos do auxílio emergencial. Todavia, com o passar dos meses, o aplicativo se tornou um meio de repasse para vários outros benefícios governamentais, como o Bolsa Família.

Estrategicamente, a decisão de ampliar o aplicativo para outras modalidades e projetos do Governo Federal aumentou a gama de clientes da plataforma, possibilitando a inclusão de mais serviços bancários.

Caixa Tem

O Caixa Tem é uma Poupança Social Digital que oferece aos usuários uma série de serviços gratuitos. Entre eles estão as transferências para outros bancos, tendo um limite de até três transações por mês, sendo R$ 600 o máximo transferível e R$ 1 mil no dia.

Além disso, os clientes podem gerar o cartão de débito virtual para realizar compras online e fazer a leitura de um QR Code para compras presenciais. Pagamentos de contas e boletos também são possíveis pelo aplicativo.

Contudo, na plataforma também podem ser encontradas outras informações como abono salarial do PIS e Seguro-Desemprego, que são pagos pela Caixa.

Como sacar o saldo do Caixa Tem?

Confira a orientação em um caixa eletrônico a seguir:

O saque é realizado sem cartão, então clique no botão “Entra”; Na sequência aperte no botão “Saque Auxílio Emergencial”; Feito isto, digite o número do seu CPF e clique no botão “Confirmar”; Insira o código de seis dígitos que foi gerado no aplicativo Caixa Tem e aperte o botão “Confirmar”; Escolha o valor desejado para saque e clique em “Entra”; Pronto! Aguarde a liberação do dinheiro.

Como gerar o código para realizar o saque?

Abra o Caixa Tem e toque na opção saque e informar o valor que deseja sacar; Ao informar o valor, um código será gerado; Será necessário guardar esse código para ser utilizado em um caixa eletrônico ou na lotérica, no prazo de 1h.

