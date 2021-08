Caixa Trabalhador aplicativo: abono salarial, seguro-desemprego e outros

Através do aplicativo Caixa Trabalhador é possível acessar informações sobre o PIS/Abono Salarial e o seguro-desemprego, conferir o calendário de pagamentos, consultar as parcelas liberadas, confirmar o pagamento e conferir o seu extrato.

Além disso, se tiver dúvidas, você pode consultar as perguntas frequentes sobre cada benefício no aplicativo. E também, com a ajuda do mapa, localiza a Caixa mais próxima de você.

Quais são as vantagens do aplicativo Caixa Trabalhador?

Conforme informações oficiais da Caixa Econômica Federal, são muitas as vantagens para o trabalhador, como:

Facilidade e navegação intuitiva

Melhorias de navegabilidade e usabilidade, tornando a navegação muito mais fácil e intuitiva;

Bem como, você consulta quais parcelas já foram liberadas;

Além disso, por meio da Calculadora do Abono, você simula o benefício a receber de acordo com o salário informado e meses trabalhados no exercício referente.

Comodidade e acesso a outros apps da Caixa

Dessa forma, o app permite que você encontre a Caixa mais próxima;

Direcionamento para download de outros aplicativos Caixa;

Funcionalidade Indique um Amigo, você pode indicar o App Trabalhador aos amigos.

PIS e pagamentos

O app permite que você acompanhe o calendário de pagamentos do seu benefício;

Além de possibilitar que você encontre informações relativas às Cotas do PIS.

Lembretes importantes

Você acompanha a previsão dos próximos pagamentos;

Função agendamento de benefícios na própria agenda do celular para lembrete das datas de recebimento;

Direcionamento para o link de Educação Financeira da Caixa.

Assistência ao trabalhador

Além disso, a Caixa informa que você pode tirar suas dúvidas sobre PIS/Abono Salarial, Seguro-desemprego e Cotas do PIS.?

?A Caixa Econômica Federal atualizou a forma de acessar o aplicativo?

Conforme dados oficiais, todos os usuários que possuem o aplicativo Caixa Trabalhador deverão atualizá-lo a partir de janeiro de 2020. Todavia, para quem não possuía o App no seu celular, basta baixá-lo e se cadastrar.

Segurança reforçada nas versões atualizadas do app

A nova versão trará mais segurança no acesso, reforça a Caixa. Sendo assim, após baixar a versão na loja de aplicativos, será necessário um cadastro inicial. Dessa forma, o usuário deverá preencher com os dados pessoais como CPF, nome completo, data de nascimento, bem como, um e-mail válido e criar uma senha de acesso.

No entanto, caso o usuário possua algum App da Caixa que utiliza o login.caixa, como FGTS, Habitação Caixa e Caixa Tem, não é necessário realizar esse cadastro inicial. Certamente, essa facilidade de acesso centralizado facilita as informações e os acompanhamentos para o trabalhador.