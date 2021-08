CAIXA Trabalhador habilita serviços para beneficiários do INSS

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agora podem acessar um aplicativo para ficar por dentro das informações de seus benefícios. Em parceria com a Caixa Econômica Federal, o INSS liberou o Caixa Trabalhador. Cerca de 6,1 milhões de pessoas serão cadastradas na nova plataforma digital.

Funcionamento do Caixa Trabalhador

Segundo do INSS e a Caixa, o aplicativo foi atualizado, possibilitando que os usuários consigam acesso a consulta das parcelas de seus salários. No mais, a plataforma permitirá que os cidadãos confiram as datas de pagamentos e fiquem cientes dos prazos para a realização da prova de vida.

O aplicativo também vai disponibilizar um site para esclarecimento acerca dos pagamentos dos benefícios previdenciários. Os cidadãos interessados podem acessar o serviço baixando a plataforma do Caixa Trabalhador no celular.

O novo recurso do INSS é totalmente gratuito e está disponível para dispositivos com sistema operacional iOS e Android. Em caso de dúvidas, para mais informações é possível entrar em contato com o número 0800 726 0207, no dígito 7.

Cadastro do meu INSS no Caixa Trabalhador

O procedimento de cadastro é muito simples, basta acessar o aplicativo e informar o número do CPF, nome, data de nascimento e e-mail. Com a autorização após o registro, o segurado terá acesso aos seguintes serviços:

Benefício: nele estará o número do benefício; quantidade de parcelas; dados da conta bancária para crédito;

Parcelas: nesta opção o cidadão pode consultar se a parcela está disponível, paga, bloqueada, devolvida ao INSS ou não localizada, valor, competência, validade, canal e data de pagamento;

Prova de vida: com a visualização da data da última prova de vida realizada;

Calendário de pagamentos; e

Perguntas frequentes.

Caixa Trabalhador

Refere-se a um aplicativo administrado pela Caixa Econômica, criado para otimizar o atendimento aos cidadãos brasileiros que recebem pagamentos do FGTS, seguro-desemprego, agora INSS, entre outros.

