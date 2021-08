‘Caldeirão’: Novo programa de Mion terá quadro musical parecido com ‘Ding Dong’

O ‘Caldeirão’ que será apresentado por Marcos Mion nas tardes de sábado na TV Globo terá um quadro musical parecido com o ‘Ding Dong’, que existia no ‘Domingão do Faustão’. Na estreia, no dia 4 de setembro, o quadro terá a participação de Tiago Leifert e Juliana Paes.