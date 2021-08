Caldense-MG 0 x 0 Patrocinense-MG – Bola sofre e placar não poderia ser diferente

Poços de Caldas, MG, 7 (AFI) – Depois da bela apresentação na rodada passada ao golear fora de casa o Águia Negra-MS por 6 a 0, a Caldense-MG não repetiu o mesmo futebol e ficou no empate sem gols contra o Patrocinense-MG, que ainda não sabe o que é vencer, sendo o segundo pior time da competição entre os sessenta e quatro participantes.

O pega aconteceu na tarde deste sábado, em Poços de Caldas, no Ronaldão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série D, Grupo A6, na sua primeira fase. Com o resultado, a Caldense continua na vice-liderança com 18 pontos. Já o CAP é o lanterna com quatro pontos.

MALTRATARAM A BOLA

Caldense e Patrocinense maltrataram a bola no primeiro tempo de jogo. Por conta disso, o placar não saiu do zero. Assim que o árbitro apitou o início da partida, o time da casa ameaçou uma pressão em busca do primeiro gol sem sucesso. Aconteceram dois lances de gols e a favor da Veterana.

Aos 31 minutos, no vacilo da zaga do CAP, o artilheiro Gabriel Santos, saiu na cara do gol e tocou para uma excelente defesa do arqueiro Edson. Enquanto o número um da Águia fez uma defesa, o mesmo não aconteceu com o goleiro do Verdão.

Já os 42, quem perdeu ótima chance de inaugurar o marcador foi o meia Denílson, este dentro da pequena conseguiu fazer o mais difícil tocando pelo alto e sem direção do gol para a alegria do setor defensivo do time visitante. O placar em zero ficou de bom tamanho por aquilo que as duas equipes fizeram em campo, com um futebol morno sem criatividade e fraco.

O duelo foi tão ruim que o árbitro aplicou apenas um cartão amarelo para o atleta do Patrocinense que impediu um contra-ataque.

FEIO EM BRANCO

Na volta para o segundo tempo, esperava-se mais futebol por parte das duas agremiações, mas não foi isso que aconteceu e o jogo ficou mais feio ainda. Foram duas situações de gols e a favor do representante de Patrocínio.

Samuel Tocas, aos quatro minutos, resolveu arriscar na entrada da área e a bola passou rente ao travessão. O mesmo Samuel voltou a levar perigo a meta da Veterana. Recebeu belo passe dentro da pequena área, tocou com precisão e a bola tirou tinta da trave. Final, 0 a 0, futebol feio.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 11ª rodada, a Caldense joga no próximo sábado (14), fora de casa contra o Uberlândia, às 16h, no Parque do Sabiá. No mesmo dia, às 17h, o Patrocinense viaja novamente e pega o Boa Esporte-MG, no Dilzon Melo, em Varginha.