Calendário da 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021: Bolsa Família e público geral

Confira o calendário da 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para o beneficiário do Bolsa Família e público geral. Veja mais!

Confira as datas previstas para a 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para os beneficiários do Bolsa Família e para o público geral

Conforme cronograma oficial do governo, na data desta publicação (23), recebem a parcela do auxílio emergencial 2021 os beneficiários do Programa Bolsa Família. Já os pagamentos ao público geral serão retomados amanhã. Confira as datas oficiais!

Calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família

NIS finalizado em 1: 18 de agosto

NIS finalizado em 2: 19 de agosto

NIS finalizado em 3: 20 de agosto

NIS finalizado em 4: 23 de agosto

NIS finalizado em 5: 24 de agosto

NIS finalizado em 6: 25 de agosto

NIS finalizado em 7: 26 de agosto

NIS finalizado em 8: 27 de agosto

NIS finalizado em 9: 30 de agosto

NIS finalizado em 0: 31 de agosto

5ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de pagamento (usabilidade online) para público geral

Nascidos em janeiro – 20 de agosto

Nascidos em fevereiro – 21 de agosto

Nascidos em março – 21 de agosto

Nascidos em abril – 22 de agosto

Nascidos em maio – 24 de agosto

Nascidos em junho – 25 de agosto

Nascidos em julho – 26 de agosto

Nascidos em agosto – 27 de agosto

Nascidos em setembro – 28 de agosto

Nascidos em outubro – 28 de agosto

Nascidos em novembro – 29 de agosto

Nascidos em dezembro – 31 de agosto

5ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de saque em espécie para o público geral

Nascidos em janeiro – 1º de setembro

Nascidos em fevereiro – 2 de setembro

Nascidos em março – 3 de setembro

Nascidos em abril – 6 de setembro

Nascidos em maio – 9 de setembro

Nascidos em junho – 10 de setembro

Nascidos em julho – 13 de setembro

Nascidos em agosto – 14 de setembro

Nascidos em setembro – 15 de setembro

Nascidos em outubro – 16 de setembro

Nascidos em novembro – 17 de setembro

Nascidos em dezembro – 20 de setembro

Informações atualizadas

Conforme informações do Ministério da Cidadania, o Auxílio Emergencial 2021 é limitado a uma pessoa por família. Mulher chefe de família monoparental tem direito a R$ 375, e indivíduo que mora sozinho (família unipessoal) recebe R$ 150. A cota para os demais é de R$ 250.

Assim sendo, somando as quatro etapas de pagamentos realizadas até o momento, o investimento do Governo Federal já superou R$ 35 bilhões, incluindo todos os públicos (meios digitais, CadÚnico e Bolsa Família). Foram 150,45 milhões de transferências, com 39,4 milhões de pessoas elegíveis.

Como é feita a seleção dos beneficiários?

Conforme informações da Caixa Econômica Federal, a seleção das pessoas que recebem o Auxílio Emergencial 2021 é realizada pela DATAPREV, e o resultado validado pelo Ministério da Cidadania. Não será preciso fazer novo cadastro ou atualizar o cadastro já existente, a seleção é feita a partir do público que recebeu o Auxílio Emergencial ou Auxílio Emergencial Extensão.