Calendário do Auxílio Emergencial 2021: 5ª parcela se encerra neste mês

O Auxílio Emergencial 2021 será pago a mais 110 mil mulheres chefes de família monoparental, após reprocessamento dos cadastros dessas pessoas, conforme informa o Ministério da Cidadania.

Conforme informações oficiais, o repasse para esse público soma R$ 82,24 milhões de investimento do Governo Federal. Sendo assim, na última sexta-feira (06.08), foram pagas todas as parcelas de R$ 375 (maior cota) a que têm direito, em uma única transferência nas contas sociais digitais. Já para as mulheres que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos serão realizados dentro do calendário regular do programa, informa o Ministério da Cidadania.

O Ministério da Cidadania busca combater fraudes ao benefício auxílio emergencial 2021

“O Auxílio Emergencial 2021 já contemplou mais de 8,5 milhões de mães solo no Brasil. Desde o início da pandemia, o Ministério da Cidadania trabalha combatendo fraudes e garantindo que o pagamento do benefício do Governo Federal chegue com segurança aos cidadãos que mais precisam”, destacou o ministro da Cidadania, João Roma, conforme informações do próprio Ministério da Cidadania.

Além disso, uma nova análise de dados confirmou a elegibilidade ao benefício a partir das informações mais recentes disponíveis nas bases governamentais. É importante se atentar ao fato de que as datas oficiais podem ser alteradas pelo Governo federal, como ocorreu com a antecipação das parcelas anteriores.