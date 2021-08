Calendário do Auxílio Emergencial e novo valor de R$ 400 para o Bolsa Família

O calendário de pagamentos para este grupo é o mesmo utilizado no programa social.

A partir do próximo dia 18, os beneficiários do Bolsa Família que recebem pelo auxílio emergencial receberão a quinta parcela do coronavoucher. O calendário de pagamentos para este grupo é o mesmo utilizado no programa social.

A extensão do auxílio emergencial será utilizada como uma ponte para os cidadãos inscritos no Bolsa Família. Isso porque, após o encerramento do auxílio, os beneficiários já devem ser incluídos na reformulação do novo programa. A expectativa é que isso ocorra em novembro.

Segundo as últimas discussões sobre o novo Bolsa Família, o pagamento médio que hoje é de R$ 192, poderá ser elevado para R$ 400. Além disso, a quantidade de beneficiários deve subir, com a entrada de mais 3 milhões de famílias, aproximadamente.

Os novos contemplados serão selecionados do grupo dos atuais beneficiários do auxílio emergencial que compõe o público geral, ou seja, que não recebem pelo Bolsa Família atualmente. Muitos deles, a partir da reformulação, devem se encaixar nos novos critérios de elegibilidade.

Calendário de prorrogação do auxílio para o Bolsa Família

Como mencionado, por utilizarem o mesmo calendário do programa social, os inscritos do Bolsa Família já possuem as datas das novas parcelas do auxílio emergencial. Confira os cronogramas de cada parcela a seguir:

Cronograma da 5ª parcela

Nº final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de agosto NIS 2 19 de agosto NIS 3 20 de agosto NIS 4 23 de agosto NIS 5 24 de agosto NIS 6 25 de agosto NIS 7 26 de agosto NIS 8 27 de agosto NIS 9 30 de agosto NIS 0 31 de agosto

Cronograma da 6ª parcela

Nº final do NIS Datas de pagamento NIS 1 17 de setembro NIS 2 20 de setembro NIS 3 21 de setembro NIS 4 22 de setembro NIS 5 23 de setembro NIS 6 24 de setembro NIS 7 27 de setembro NIS 8 28 de setembro NIS 9 29 de setembro NIS 0 30 de setembro

Cronograma da 7ª parcela

Nº final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de outubro NIS 2 19 de outubro NIS 3 20 de outubro NIS 4 21 de outubro NIS 5 22 de outubro NIS 6 25 de outubro NIS 7 26 de outubro NIS 8 27 de outubro NIS 9 28 de outubro NIS 0 29 de outubro

