Calendário do INSS: Quem recebe o benefício nesta semana?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), continua depositando as mensalidades dos benefícios referente ao mês de julho. Conforme o calendário de pagamentos, esta semana recebem todos os segurados que ganham um abono superior a um salário mínimo.

Com relação ao calendário dos aposentados e pensionistas que recebem até um piso nacional do INSS, ainda esta semana receberão os contemplados com o NIS terminado em 6, 7, 8, 9 e 0, encerrando assim o ciclo de julho.

Através dessa metodologia, o INSS distribui os salários equivalentes aos benefícios da previdência social, sendo eles:

Aposentadoria especial;

Abono anual ou décimo terceiro salário;

Aposentadoria por idade;

Auxílio doença;

Aposentadoria por tempo de contribuição atingido;

Aposentadoria por invalidez;

Auxílio Reclusão;

Benefício assistencial ao idoso e ao deficiente (LOAS);

Auxílio acidente;

Pensão por morte;

Reabilitação profissional;

Salário-maternidade;

Salário-família.

Além dos calendários tradicionais do Instituto, está em vigor o cronograma destinado aos beneficiários que entraram com ações judiciais contra a autarquia solicitando a revisão ou concessão de algum benefício. Confira:

Mês de julgamento da ação Mês de liberação dos valores pelo CJF Mês de pagamento dos atrasados Abril de 2021 Maio de 2021 Junho de 2021 Maio de 2021 Junho de 2021 Julho de 2021 Junho de 2021 Julho de 2021 Agosto de 2021 Julho de 2021 Agosto de 2021 Setembro de 2021 Agosto de 2021 Setembro de 2021 Outubro de 2021 Setembro de 2021 Outubro de 2021 Novembro de 2021 Outubro de 2021 Novembro de 2021 Dezembro de 2021 Novembro de 2021 Dezembro de 2021 Janeiro de 2022 Dezembro de 2021 Janeiro de 2022 Fevereiro de 2022

Calendário do INSS em 2021

Para benefícios de até um salário mínimo:

Final jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 1 26/jul 25/ago 24/set 25/out 24/nov 23/dez 2 27/jul 26/ago 27/set 26/out 25/nov 27/dez 3 28/jul 27/ago 28/set 27/out 26/nov 28/dez 4 29/jul 30/ago 29/set 28/out 29/nov 29/dez 5 30/jul 31/ago 30/set 29/out 30/nov 30/dez 6 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan 7 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan 8 04/ago 03/set 05/out 04/nov 03/dez 05/jan 9 05/ago 06/set 06/out 05/nov 06/dez 06/jan 0 06/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 07/jan

Para benefícios superiores a um salário mínimo:

Final jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 1 e 6 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan 2 e 7 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan 3 e 8 04/ago 03/set 05/out 04/nov 03/dez 05/jan 4 e 9 05/ago 06/set 06/out 05/nov 06/dez 06/jan 5 e 0 06/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 07/jan

Pente fino do INSS

A partir deste mês, os beneficiários do INSS passarão pelo pente fino. A ação tem como objetivo identificar os abonos previdenciários que estão sendo pagos indevidamente.

A medida focará nos segurados que recebem o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, especificamente aqueles que não possuem data para rompimento ou reabilitação profissional.

De acordo com informações, este grupo é formado por cerca de 170 mil cidadãos, que devem agendar a prova de vida caso sejam convocados. Também deve ser incluída no pente fino, a revisão administrativa e de rotina do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O pente fino será realizado até dezembro, e os aposentados e pensionistas que forem notificados pelo INSS devem regularizar a situação mediante o agendamento da perícia médica e da atualização dos dados cadastrais em um prazo de 30 dias.

Caso a regra não seja cumprida, o salário estará sujeito a suspensão ou cancelamento, tendo o beneficiário que enviar um novo requerimento ao Instituto alegando o desejo de voltar a receber o salário previdenciário.

Prova de vida do INSS

A prova de vida é um procedimento obrigatório do INSS, no qual todos os beneficiários do Instituto devem comprovar que ainda estão vivos e apitos para receberem o benefício previdenciário.

Os procedimentos devem ser realizados conforme o calendário ou solicitação do INSS. Na última semana, foi encerrado o prazo para a perícia médica dos segurados que estavam irregulares.

A ação costuma ser realizada nas próprias agências bancárias onde os beneficiários recebem seus abonos. Em síntese, o processo é bem simples, basta realizar qualquer transação no caixa eletrônico, como um saque, depósito e transferência para garantir a manutenção do recurso.

Entretanto, se por algum motivo a prova de vida não for realizada, o segurado terá o benefício previdenciário suspenso ou cancelado até que a situação seja regularizada.

