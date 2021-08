Câmara de Catanduvas – PR abre novo Concurso público para Contador

A Câmara Municipal de Catanduvas, no Estado do Paraná, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher uma vaga no cargo de Contador, função que exige graduação em ciências contábeis , mais registro no respectivo conselho de classe. O salário oferecido será no valor de R$ 3.186,69, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 23 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Faculdade Alfa de Umuarama. O valor da inscrição está fixado em R$ 150,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; raciocínio lógico; conhecimentos gerais e legislação; e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 05 de setembro de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do legislativo municipal.

Atribuições

CONTADOR: Auxiliar o Presidente, na parte técnica contábil, solucionar problemas administrativos internos de ordem financeira; Realizar Relatório de Gestão Fiscal, demonstrativos com pessoal Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; Realizar empenhos e efetuar os pagamentos mensais dos Vereadores, Servidores e demais credores; Participar de cursos de informatização e da SIM LRF, bem como atualização de programas Financeiros para realização da parte contábil da Câmara Municipal; Estar atento as disposições do Tribunal de Contas no que se refere a elaboração de relatórios mensais na elaboração das Leis: Plurianual, LDO e LOA.

EDITAL 01/2021