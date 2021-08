Camila Queiroz revela vergonha ao ver cenas quentes de Angel: ‘Fico acanhada’

Prestes a reestrear nas telas da TV Globo com “Verdades Secretas”, a atriz Camila Queiroz revelou que se sente tímida quando assiste as cenas mais quentes de sua personagem Angel na trama de Walcyr Carrasco.

“Fico acanhada e acho que isso nunca vai mudar. Mas já assisti ao lado da família e do marido. Faz parte do meu trabalho, e eles me apoiam”, disse a musa em entrevista ao Extra.

A novela que aborda temas delicados como a prostituição revelou a modelo ao mundo quando ela tinha apenas 22 anos.

“Angel foi um divisor de águas na minha vida. Foi a partir dela que me tornei atriz, o que era um desejo antigo meu, uma profissão que eu sonhava exercer desde a infância”, explicou.

A trama começa a ser reprisada nesta terça-feira (24), logo após Império.