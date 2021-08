Camilla de Lucas desabafa sobre brigas no ‘BBB21’: ‘Se continuasse, sairia mal’

Camilla de Lucas comentou em uma rede social sobre sua participação no “BBB 21” e sobre as brigas também. Na publicação, ela citou o momento emblemático que teve com Karol Conká, quando ela falava sobre Carla Diaz: “Aumenta o prêmio que um milhão e meio é pouco, estou ficando louca”.

“Foi um divisor de águas porque se eu continuasse com aquela energia não iria aguentar. Era a segunda semana, e eu me organizei e consegui me controlar e isso me fez bem, porque sai psicologicamente bem do programa, e conversei com pessoas que não estão bem”, comentou a influencer.

“Muita gente fala eu queria a Camilla barraqueira, mas venho de um processo de cuidado da minha cabeça. Se eu seguisse daquele jeito sairia do programa mal. Você que é impulsiva, procure terapia, busque ajuda”, ressaltou a sister.

“É entretenimento essa energia, mas não iria me fazer bem. Entrei no programa para me conhecerem de verdade, e eu sou aquela pessoa que vocês viram. Fazer barraco para aparecer, não dá”, conclui.

De Lucas relembrou ainda seu comportamento antes de entrar na casa. De acordo com o Uol, a sister falou que em anos anteriores era muito ‘brigona’. “Em 2019, se você assistisse meus Stories, eu brigando na internet, aquilo que era desequilíbrio, hoje estou bem mais tranquila. Eu via injustiça na internet, corria para os Stories. Hoje eu vejo não dá para ficar se desgastando. O ponto é entender o que vale a pena”, citou.