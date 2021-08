Caminhão invade casa e deixa idosa ferida em Bebedouro

Um caminhão, carregado de bebidas, invadiu uma residência, na tarde desta quinta-feira, 19, e deixou uma idosa ferida na Travessa dos Prazeres, na Chã do Bebedouro. O motorista do caminhão contou que tinha parado o veículo em uma esquina e havia puxado o freio de mão, mas o caminhão não segurou desceu a ladeira e…

Um caminhão, carregado de bebidas, invadiu uma residência, na tarde desta quinta-feira, 19, e deixou uma idosa ferida na Travessa dos Prazeres, na Chã do Bebedouro.

O motorista do caminhão contou que tinha parado o veículo em uma esquina e havia puxado o freio de mão, mas o caminhão não segurou desceu a ladeira e acabou atingindo o muro da residência.

A idosa, de 69 anos, estava na sala da residência rezando quando foi atingida pela parede, que caiu com o acidente. Segundo informações da neta da vítima, identificada como Miriam, a casa possui um muro antes chegar a sala da casa. Durante o acidente, o caminhão derrubou o muro e a parede da sala, que caiu em cima da idosa.

“Se não tivesse o muro antes da porta de entrada, o caminhão tinha passado por cima dela. Minha avó ficou sob os escombros. Ela estava muito nervosa, mas conseguiu pedir ajuda e saiu do local consciente. Ela estava bastante machucada com ferimentos no rosto, olho e nariz. Apesar do acidente, a gente só tem a agradecer a Deus pelo livramento”, disse Miriam em entrevista à TV Pajuçara.

O motorista do caminhão ficou no local até a vítima ser levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche da Barra, por uma unidade do Corpo de Bombeiros. Ele também se comprometeu a arcar com todos os prejuízos causados.