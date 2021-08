Caminhões coletores de Penedo são rastreados via GPS

Medida vai ajudar no monitoramento e cumprimento do cronograma da limpeza pública

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura de Penedo, instala aparelhos GPS nos coletores da Secretaria de Serviços Públicos, abrangendo toda frota que faz a coleta de lixo do município.

O sistema de monitoramento on-line, possibilita acompanhar a localização e a rota percorrida pelos caminhões coletores, por meio da tecnologia de rastreamento via satélite, na qual um dispositivo instalado nos caminhões emite sinais constantes de suas coordenadas.

De acordo com o Secretário de Serviços Públicos, o engenheiro Ivo Costa, com esse sistema a pasta municipal terá certeza de onde os caminhões estão passando, controlando assim todo o cronograma estabelecido.

“É importante que todos os nossos coletores sejam monitorados. Com isso poderemos saber informações com relação a velocidade, as ruas que passam, entre outros aspectos”, afirmou o Secretário de Serviços Públicos.

A instalação desse dispositivo resolverá outra questão de interesse da gestão Crescendo Com Seu Povo, saber se o caminhão passou efetivamente em todas as ruas do cronograma.

“Algumas pessoas reclamavam que determinado caminhão coletor não estava fazendo a coleta na rua onde se localiza sua residência. Com o GPS, agora teremos a contra prova se estão passando ou não”, finalizou Ivo Costa.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Secretaria Municipal de Serviços Públicos