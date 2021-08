Campanha Agosto Lilás é tema de atividades do SCFV em Penedo

DECOM PMP

A Secretaria Municipal Desenvolvimento Social e Habitação da Prefeitura de Penedo realizou na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em alusão ao mês dedicado a luta para acabar com a violência contra a mulher, Agosto Lilás, um evento para as mulheres assistidas por esse serviço do município.

Diversas atividades ocorreram durante todo o dia, como música ao vivo, dinâmicas com as participantes, distribuição de brindes e entrega de alguns cartões do Programa CRIA, parceria entre o Governo de Alagoas e os municípios.

Além disso, o evento contou com a palestra da Psicóloga Samila Aguiar da Silva que falou sobre a importância da mulher não aceitar as situações de violência e procurar ajuda.

Também abordou a necessidade das pessoas denunciarem casos de violência pelo número 180 e sobre os tipos de violência que não é só física, mas pode ser psicológica, patrimonial, dentre outras.

Samila Aguiar alertou que muitos casos de violência terminam em feminicídio, que para ser evitado necessita de ações tanto do poder público, quanto da participação de toda a sociedade.

A Diretora do SCFV, Joice Ferreira, agradeceu a presença de todas as atendidas pelo serviço, que voltam a se reunir após dois anos, na qual as atividades foram interrompidas por conta da pandemia de covid-19.

Joice Ferreira destaca a importância do tema abordado durante o evento, um assunto de extrema relevância, que deve ser objeto de preocupação para toda a população.

Uma das usuárias do SCFV que esteve presente ao encontro foi a senhora Maria Leopoldina, residente no Povoado Campo Redondo, ela agradeceu a toda equipe e ao Secretário Rafael Ferreira pela oportunidade de participar dessa atividade em prol das mulheres penedenses.

Também estiveram presentes, a Presidente do Conselho Municipal do Idoso, Ivanildes Regueira, a Diretora de Programas da SEMDSH, Andresa Galvão e de toda a equipe técnica do SCFV .

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo